Şemdinli şehitlerimizi uğurluyoruz

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından helikopterle Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi.

Anne Meryem ve baba Cafer Kaşık ile akrabalarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker'in de aralarında bulunduğu protokol üyelerince karşılanan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere cenaze aracıyla merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacaoğlan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin naaşı daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Cami'ye getirildi.

Şehit Kaşık'ın cenazesi, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

Şehit Er Kaymakçı son yolculuğuna uğurlandı

Patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı'nın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla getirildiği Gaziantep Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Aile fertleri, daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürülen şehidin tabutuna sarılıp helalleşti. Kaymakçı'nın anneannesi de torununun fotoğrafına sarılıp "Mis gibi kokuyor." diyerek ağladı.

Şehit Kaymakçı'nın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, askerler, protokol üyeleri ve vatandaşların omuzlarında taşınarak, şehitlikte dualar ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Yaklaşık 10 aylık asker olduğu belirtilen şehidin, 4 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.