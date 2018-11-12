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CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçti

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CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçti
Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.
CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçti CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçti CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçti. 2014 yerel seçimlerde CHP’den Gülüç Belediye Başkanlığına aday olup seçilen Demirtaş, yapılan görüşmelerin ardından eşi Işıl Demirtaş ile birlikte AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına giderek AK Parti’ye geçtiğini açıkladı.




Bundan sonra yoluna AK Parti ile devam edeceklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç’e bundan sonra AK Parti ile daha fazla hizmet getireceğini söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında, “Bu saatten sonra yolumuza AK Parti olarak devam edeceğiz. Gülüç’teki hizmetlerimizi, yatırımlarımızı daha da hızlandırmak adına devletimizin imkânlarından faydalanmak istiyoruz. İlçe Başkanımız, belde başkanımız ve değerli arkadaşlarımızla beraber daha hızlı hizmet yapmak adına AK Parti’nin desteğini alarak yolumuza devam edeceğiz. Daha öncede AK Parti’deydik, yine AK Partili olarak bu göreve devam etmek istiyoruz. Vekillerimizle, ilçe başkanımızla görüşüp böyle bir karara vardık. AK Parti camiasına ve bizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a hayırlı uğurlu olmasını dileyen AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, parti teşkilatı olarak mutlu olduklarını vurguladı. Çakır, “ Gülüç Belediye Başkanımıza öncelikle partimize katılımına şahsına, ailesine, Gülüç’ümüze, Ereğli’mize, Zonguldak’ımıza ve AK Parti’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışkan başkanımız bizden önceki dönemde de zaten AK Parti’nin kadroları içerisinde görev almış değerli bir başkanımızdır. Bugün tekrar yuvamızda görmekten de son derece mutluyuz. El birliği ile belde başkanımızla, belediye başkanımızla el ele vererek büyük hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, bu katılımda milletvekillerimizin, genel merkezimizim, il başkanlığımızın oluruyla, el birliği ile yaptığımız bir teklif neticesinde bu karara varılmıştır” dedi.

Demirtaş’ı parti binasında kalabalık bir grup karşılarken, yapılan açıklamaların ardından Demirtaş ile Çakır bir süre sohbet etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Freni patladığı belirtilen TIR,  yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi. 

Kamyonun girdiği kuyumcu dükkanın sahibi, "Biz oturuyorduk dükkanda her zaman olduğu gibi. İşlerimizle uğraşıyorduk. O sırada şuradan bir araba çarpma sesi geldi. Kafamızı çevirdiğimizde TIR zaten orada 2 - 3 tane arabaya çarpıp dükkana doğru geliyordu. Can havliyle kendimizi arka tarafa attık.  Ondan sonra dükkanın vitrini şu halde. Yaralı, can kaybı yok çok şükür ciddi bir hasar var. Onun dışında Allah korudu diyelim." dedi. 

Freni patlayan aracın yokuş aşağı ilerlemesi, araçlara çarpması bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından vatandaşların meraklı gözlerle olay yerini seyrettiği görülüyor.

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