Bahçeli’den sert çıkış

Devlet Bahçeli: Vatan görevini yapan her evladımız bizim için paha biçilemez önemdedir. Hakkari'deki patlamada ihmal varsa sorumlular ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Terör örgütlerini tembihleyerek vahşi emelleri diri tutuyorlar. ABD'nin teröristlerin başına ödül koyması zamanlama itibariyle kuşku vericidir. Ederi 12 milyon dolar olan teröristlerin bizim nazarımızda bir kuruşluk değerleri yoktur. PKK eşittir YPG'dir. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG ve PKK aynısıdır. İsmi ne olursa olsun Türkiye'ye silah doğrultmuş hangi örgüt varsa düşmandır. Yok edilmesi mubahtır. Ödül yemi vahşi batı avcılığıdır. Hiçbir emperyalist senaryo hayata geçmeyecektir. Fırat'ın batısı da doğusu da tertemiz yapılmalıdır.

1. Dünya Savaşı'nın bitmesinin nesini kutlayacağız? Merkel ve diğerleri ne anlatıyor? Bu sömürgeciler hangi insanlıktan, hangi huzurdan bahsediyorlar? 1. Dünya Savaşı hala devam etmektedir. Türkiye'yi siyasi oyun oynamakla itham eden Fransız sömürgeciler bize hangi demokrasiden bahsediyor? Bazı ayrımlar toplum üzerinden kışkırtılıyor. Atatürk de bizimdir, cami de bizim, cemevi de bizimdir. Atatürk üzerinden Cumhuriyetle hesaplaşmaktadır. Türkçe ezan tartışmayla maneviyatımız örselenmektedir. Diyanet İşleri Başkanı 9 Kasım'da cübbesini giyip Atatürk'e hakaret eden fesli Türk düşmanını ziyarete gitti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. Bu gerçek değişmeyecek.