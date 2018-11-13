13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:14Güneş 07:42Öğle 12:54İkindi 15:31Akşam 17:55Yatsı 19:17
    • 17°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 92.365 1.01
  • Altın: 211,437 0.06
  • Dolar: 5,4653 0.16
  • Euro: 6,1432 0.05

Bahçeli’den sert çıkış

»
Bahçeli’den sert çıkış
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli’den sert çıkış Bahçeli’den sert çıkış Bahçeli’den sert çıkış

Devlet Bahçeli: Vatan görevini yapan her evladımız bizim için paha biçilemez önemdedir. Hakkari'deki patlamada ihmal varsa sorumlular ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Terör örgütlerini tembihleyerek vahşi emelleri diri tutuyorlar. ABD'nin teröristlerin başına ödül koyması zamanlama itibariyle kuşku vericidir. Ederi 12 milyon dolar olan teröristlerin bizim nazarımızda bir kuruşluk değerleri yoktur. PKK eşittir YPG'dir. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG ve PKK aynısıdır. İsmi ne olursa olsun Türkiye'ye silah doğrultmuş hangi örgüt varsa düşmandır. Yok edilmesi mubahtır. Ödül yemi vahşi batı avcılığıdır. Hiçbir emperyalist senaryo hayata geçmeyecektir. Fırat'ın batısı da doğusu da tertemiz yapılmalıdır. 

1. Dünya Savaşı'nın bitmesinin nesini kutlayacağız? Merkel ve diğerleri ne anlatıyor? Bu sömürgeciler hangi insanlıktan, hangi huzurdan bahsediyorlar? 1. Dünya Savaşı hala devam etmektedir. Türkiye'yi siyasi oyun oynamakla itham eden Fransız sömürgeciler bize hangi demokrasiden bahsediyor? Bazı ayrımlar toplum üzerinden kışkırtılıyor. Atatürk de bizimdir, cami de bizim, cemevi de bizimdir. Atatürk üzerinden Cumhuriyetle hesaplaşmaktadır. Türkçe ezan tartışmayla maneviyatımız örselenmektedir. Diyanet İşleri Başkanı 9 Kasım'da cübbesini giyip Atatürk'e hakaret eden fesli Türk düşmanını ziyarete gitti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. Bu gerçek değişmeyecek. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli’den sert çıkışBahçeli’den sert çıkışMHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçtiCHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçtiZonguldak’ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.
AK Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldıAK Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldıAK Parti'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma 17.00’ye kadar uzatıldı.
Mansur Yavaş’tan ‘adaylık’ paylaşımıMansur Yavaş’tan ‘adaylık’ paylaşımıÜlkücü kökenli iken, geçtiğimiz seçimlerde CHP'nin Ankara adayı olan ve seçimi Gökçek'e kaybeden Mansur Yavaş, yeniden adaylığıyla ilgili açıklama yaptı "Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir" dedi.
CHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı dahaCHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı dahaCHP’li Öztürk Yılmaz ikinci kez Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kurul, öğleden sonra toplanacak.
Bahçeli mahkum yakınlarıyla görüştüBahçeli mahkum yakınlarıyla görüştüMahkum yakınlarıyla görüşen MHP lideri Bahçeli, af tasarısıyla ilgili talepler üzerine "Bunu oy için yapmıyoruz, istersen oyunu verme. Bunu bir daha söylerseniz yasayı geri çekerim" şeklinde konuştu.
  • Nasıl Asala'nın miadı dolduysa, PKK'nın da miadı dolmuş12 Kasım 2018 Pazartesi 08:12
  • SP lideri: Sadece gönlünüzü istemiyoruz, oyunuzu da istiyoruz12 Kasım 2018 Pazartesi 08:09
  • 15 Temmuz Vatikan'ın en son tertip ettiği Haçlı Seferi'dir12 Kasım 2018 Pazartesi 08:06
  • CHP'den ittifak açıklaması09 Kasım 2018 Cuma 13:18
  • Disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz'dan açıklama09 Kasım 2018 Cuma 12:02
  • İbrahim Kalın'a yeni görev09 Kasım 2018 Cuma 08:05
  • İYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayı08 Kasım 2018 Perşembe 11:15
  • AK Parti’nin Manisa adayı Özdağ08 Kasım 2018 Perşembe 09:44
  • Öğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandı07 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
  • Bahçeli ateş püskürdü: Fiyatlar neden böyle!06 Kasım 2018 Salı 11:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri