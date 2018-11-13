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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 130 bin TL ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasının karar duruşması görüldü.

GERGİN DURUŞMA

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı delillerin toplanmadığını, karar verilmesi durumunda duruşmayı terk edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da davayı kaybedeceklerini anladıkları için böyle bir tutum seçtiklerini belirtti. Duruşmada avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

130 BİN TL TAZMİNAT

Kararını açıklayan mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptığı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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