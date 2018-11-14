14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:15Güneş 07:43Öğle 12:54İkindi 15:30Akşam 17:54Yatsı 19:17
    • 19°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.709 1.38
  • Altın: 212,007 0.15
  • Dolar: 5,4759 -0.14
  • Euro: 6,1831 -0.12

AK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacak

»
Performans raporları, anketler ve şikayetler masaya yatırıldı. 800 başkanın yüzde 70'i yeniden aday gösterilmiyor.
AK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacak
AK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacak AK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacak AK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda yeniden aday gösterilmeyecek mevcut başkanlarının belirlendiği öğrenildi.

Yerel Yönetimler Başkanlığının hazırladığı performans raporları, anketler ile vatandaşın 10 başlıkta gündeme getirdiği beklenti ve şikayetlerin masaya yatırıldığı toplantılarda AK Parti'nin elinde bulunan belediyelerle ilgili kararın verildiği belirtiliyor. Bu kapsamda, 800 civarındaki mevcut belediye başkanından en az yüzde 70'inin yeniden aday gösterilmeyeceği ifade edildi. AK Parti yönetiminin, önümüzdeki haftadan itibaren aday gösterilmeyecek başkanları arayarak bu kararı ileteceği ve Genel Merkezin aday göstermediği seçeneği yerine, başkanların kamuoyuna 'Göreve talip olmadıkları' açıklamasını yapacakları belirtiliyor.

Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda aday olmak isteyen il-ilçe başkanlarının da gündeme geldiğini, ancak birçoğuna belediye başkanlığı adaylığı vizesi çıkmadığı öğrenildi.

Erdoğan'ın 'İstirahate çekilecekler' dediği 79 üç dönemlik belediye başkanından bazılarının kaydırma yöntemi ile farklı yerlerde aday gösterilebileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları "Mesela İstanbul'da 8 ilçedeki başkanlar (Kağıthane, Ümraniye, Beykoz, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bahçelievler) üç dönem kuralına takılıyor. Bu arkadaşlardan bazıları farklı yerlerde aday gösterilebilir" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler hariç olmak üzere, Kasım sonun kadar adayların büyük oranda belli olacağını belirten AK Parti kurmayları "Adaylarımızı erken açıklayıp, arkadaşlarımızın kendilerini tanıtmalarına ve çalışmalarına yeteri kadar zamanları olsun istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. AK Parti kaynakları seçmenin yüzde 30'unun karar vermek için adayları beklediğine dikkat çekerek "Bu sebeple süreç uzatılmayacak" dedi.

Türkiye gazetesi

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacakAK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacakPerformans raporları, anketler ve şikayetler masaya yatırıldı. 800 başkanın yüzde 70'i yeniden aday gösterilmiyor.
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdiKılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi sona erdi.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminatKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminatCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi
Bahçeli’den sert çıkışBahçeli’den sert çıkışMHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçtiCHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçtiZonguldak’ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.
AK Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldıAK Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldıAK Parti'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma 17.00’ye kadar uzatıldı.
  • Mansur Yavaş’tan ‘adaylık’ paylaşımı12 Kasım 2018 Pazartesi 13:31
  • CHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı daha12 Kasım 2018 Pazartesi 11:54
  • Bahçeli mahkum yakınlarıyla görüştü12 Kasım 2018 Pazartesi 08:15
  • Nasıl Asala'nın miadı dolduysa, PKK'nın da miadı dolmuş12 Kasım 2018 Pazartesi 08:12
  • SP lideri: Sadece gönlünüzü istemiyoruz, oyunuzu da istiyoruz12 Kasım 2018 Pazartesi 08:09
  • 15 Temmuz Vatikan'ın en son tertip ettiği Haçlı Seferi'dir12 Kasım 2018 Pazartesi 08:06
  • CHP'den ittifak açıklaması09 Kasım 2018 Cuma 13:18
  • Disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz'dan açıklama09 Kasım 2018 Cuma 12:02
  • İbrahim Kalın'a yeni görev09 Kasım 2018 Cuma 08:05
  • İYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayı08 Kasım 2018 Perşembe 11:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri