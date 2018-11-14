Doğuda yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Iğdır çevresinde yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının düne göre 5-8 derece azalması beklenen bölgede, rüzgarın doğu ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Ardahan, Iğdır, Erzurum ve Tunceli'de 2, Ağrı'da 1, Kars'ta ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6, Kars ve Ardahan'da 5 derece olacak.

Bölgedeki yağışlar akşam saatlerinden yarın öğlene kadar Erzurum, Ağrı ve Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağından, yetkililer, ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve dona karşı vatandaşları ve sürücüleri, aynı zamanda hava sıcaklıklarının düşmesiyle zirai don beklendiğinden çiftçileri uyardı.

Cıbıltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığı kentte 5, Cıbıltepe Kayak Merkezinde ise 10 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin önüne biriken karları temizlemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Ümit Yaşar Günay, "Kar yağışının geleceğinden haberimiz vardı, meteoroloji söylüyordu. Biz de tedbirimizi aldık, kışlık lastiklerimizi taktık yola devam diyoruz. Kar güzel, Sarıkamış güzel." dedi.

Öte yandan kar yağışına sevinen çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yapmaya çalıştı. Kar yağışıyla ilçede güzel manzaralar oluştu.