14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
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Faizler düşecek mi?

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Faizler düşecek mi?
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek." dedi.
Faizler düşecek mi? Faizler düşecek mi? Faizler düşecek mi?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatifler tarafından uygulanacak  gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir  aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü  hafifletilecek." dedi.

Pekcan açıklamasının devamında şunları söyledi:

"(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin  indirilmesi) Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık  250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda  iyileştirme sağlanması ve bu kapsamda yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin  düşürülmesi mümkün olabilecektir."

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Faizler düşecek mi?Faizler düşecek mi?Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek." dedi.
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