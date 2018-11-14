CHP'de adaylar belli oldu!

CHP, Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıklıyor.
CHP'NİN BALIKESİR ADAYI
Bugün toplanan Parti Meclisi'nde Balıkesir Belediye Başkanı adayının Ahmet Akın olmasına karar verildi.
ESKİŞEHİR İLÇELERİ
Eskişehir'de ise belli olan adayların isimleri şöyle:
Han: Erdal Şanlı
Mahmudiye: İshak Gündoğan
Tepebaşı: Ahmet Ataç
Odunpazarı: Kazım Kurt
YALOVA, BURDUR, GİRESUN
Yalova'da Vefa Salman, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da Kerim Aksu yeniden aday gösterilecek.
CHP'NİN ANKARA ADAYLARI
Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.