14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:15Güneş 07:43Öğle 12:54İkindi 15:30Akşam 17:54Yatsı 19:17
    • 23°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 93.287 0.62
  • Altın: 211,169 -0.24
  • Dolar: 5,4649 -0.34
  • Euro: 6,1681 -0.36

CHP'de adaylar belli oldu!

»
CHP'de adaylar belli oldu!
Yalova, Burdur ve Giresun'da mevcut başkanlar tekrardan aday. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın oldu.
CHP'de adaylar belli oldu! CHP'de adaylar belli oldu! CHP'de adaylar belli oldu!

CHP, Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıklıyor.

CHP'NİN BALIKESİR ADAYI

Bugün toplanan Parti Meclisi'nde Balıkesir Belediye Başkanı adayının Ahmet Akın olmasına karar verildi.

ESKİŞEHİR İLÇELERİ

Eskişehir'de ise belli olan adayların isimleri şöyle:

Han: Erdal Şanlı

Mahmudiye: İshak Gündoğan

Tepebaşı: Ahmet Ataç

Odunpazarı: Kazım Kurt

YALOVA, BURDUR, GİRESUN

Yalova'da Vefa Salman, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da Kerim Aksu yeniden aday gösterilecek.

CHP'NİN ANKARA ADAYLARI

Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'de adaylar belli oldu!CHP'de adaylar belli oldu!Yalova, Burdur ve Giresun'da mevcut başkanlar tekrardan aday. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın oldu.
MHP lideri Bahçeli ile Mine Kırıkkanat akraba mı?MHP lideri Bahçeli ile Mine Kırıkkanat akraba mı?MHP lideri Bahçeli ile Mine Kırıkkanat akraba mı?
AK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacakAK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor: Çoğu başkan aday olamayacakPerformans raporları, anketler ve şikayetler masaya yatırıldı. 800 başkanın yüzde 70'i yeniden aday gösterilmiyor.
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdiKılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi sona erdi.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminatKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminatCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi
Bahçeli’den sert çıkışBahçeli’den sert çıkışMHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
  • CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçti12 Kasım 2018 Pazartesi 23:45
  • AK Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı12 Kasım 2018 Pazartesi 14:23
  • Mansur Yavaş’tan ‘adaylık’ paylaşımı12 Kasım 2018 Pazartesi 13:31
  • CHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı daha12 Kasım 2018 Pazartesi 11:54
  • Bahçeli mahkum yakınlarıyla görüştü12 Kasım 2018 Pazartesi 08:15
  • Nasıl Asala'nın miadı dolduysa, PKK'nın da miadı dolmuş12 Kasım 2018 Pazartesi 08:12
  • SP lideri: Sadece gönlünüzü istemiyoruz, oyunuzu da istiyoruz12 Kasım 2018 Pazartesi 08:09
  • 15 Temmuz Vatikan'ın en son tertip ettiği Haçlı Seferi'dir12 Kasım 2018 Pazartesi 08:06
  • CHP'den ittifak açıklaması09 Kasım 2018 Cuma 13:18
  • Disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz'dan açıklama09 Kasım 2018 Cuma 12:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri