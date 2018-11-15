O borçlar siliniyor! Faiz yükünden kurtulacaklar

Kooperatiflerin uyguladığı gecikme faizinde üst sınır bir ay vadede yüzde 25’ten 16’ya, uzun vadede ise 37.5’ten 20’ye indirildi. Bu sayede 300 milyon liralık gecikme faizi silinecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırının, bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde yüzde 37.5'ten 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkârın faiz yükünün hafifletileceğini bildirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üyelerinin katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Pekcan, 12 bin kooperatif ve 1.5 milyon kooperatif ortağını gelecek vizyonu için birer ortak olarak gördüklerini söyledi.



LİMİTLER ARTIRILDI

Türkiye'nin her tarafında bin civarında kredi ve kefalet kooperatifinin yaklaşık 1.7 milyon esnaf ve sanatkâra hizmet verdiğine işaret eden Pekcan, esnaf ve sanatkârların bu kooperatifler aracılığıyla faiz sübvansiyonlu kredi kullanabildiğini söyledi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "Kredi üst limitlerini işletme kredileri için 200 bin liraya, yatırım kredileri için ise 500 bin liraya çıkarmış bulunuyoruz. Bugün itibarıyla 30.6 milyar lira kredi bakiyesi bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkârımıza vereceğimiz müjde şu, yükselen faizden kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi için kooperatif kredilerine uygulanacak gecikme faiz oranının düşürülmesi yönünde bir beklenti oluşmuş, bu doğrultuda Bakanlığımızca bir çalışma başlatılmıştı. Yapılan değişiklikle kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı en üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 37.5'ten 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkârın faiz yükü hafifletilecek."



300 MİLYON SİLİNECEK

Uygulamayla 250 bin esnaf ve sanatkârın 1.5 milyar liraya ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon liralık gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olacağına dikkati çeken Pekcan, düzenlemenin, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan önemli bir unsur olduğunu dile getirdi. TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül de gecikme faiz oranlarının düşürülmesinin esnafı rahatlatacağını belirterek, "Bakanımızın jestine biz de karşılık veriyoruz. Bu düzenlemeyi sadece bundan sonrası için değil, geriye dönük 10 sene için uygulayacağız" dedi.