15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
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Dolar ne kadar oldu?

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Dolar ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda doların başlıca altı para birimi karşısındaki gelişmesini izleyen dolar endeksi Pazartesi günü gördüğü 16 ayın zirvesinden gerilemesinin ardından, dolar 5.46 - 5.47 lira düzeyinde hareket ediyor.
Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?

Erken işlemlerde piyasalarda ilk rakamlar;

- dolar en düşük 5.4508 lirayı ve en yüksek 5.4750 lirayı gördükten sonra 5.46 – 5.47 lira aralağında,

- euro en düşük 6.1637 lirayı ve en yüksek 6.2181 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0480 lirayı ve en yüksek 7.1527 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

Piyasalar bugün içeride Ağustos dönemi işsizlik verileri, Ekim ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmesinin yanında, Eylül ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcuna ilişkin veriler ile Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını, dışarıda da ABD işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra Brexit gelişmelerini izleyecek.

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