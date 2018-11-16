16 Kasım 2018 Cuma6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:17Güneş 07:45Öğle 12:55İkindi 15:28Akşam 17:52Yatsı 19:15
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 93.297 0.01
  • Altın: 210,010 0.68
  • Dolar: 5,3165 -2.87
  • Euro: 6,0196 -2.79

'Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu'

»
Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Akbaş, "Spekülatörlerin kuru soğandaki fiyat artırma oyunu yetkililerce bozuldu. Bir hafta içinde 4 liraya çıkmış olan kuru soğanın fiyatı bu hafta tekrar 2 lira seviyesine indi." dedi.
'Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu'
'Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu' 'Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu' 'Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu'

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, spekülatörlerin kuru soğandaki fiyat artırma oyununun yetkililerce bozulduğunu belirterek, "Bir hafta içinde 4 liraya çıkmış olan kuru soğanın fiyatı, bu hafta tekrar 2 lira seviyesine indi. Şu andaki fiyat makuldür." dedi.

Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta spekülatörlerin panik havası oluşturarak soğan fiyatlarını aniden yükseltme girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Ülke genelinde kuru soğan fiyatının bir anda iki kat artarak 4 lira seviyesine ulaştığını belirten Akbaş, yetkililerin artan fahiş fiyata müdahale ederek piyasanın rahatlamasını sağladığını dile getirdi.

Sofraların olmazsa olmazlarının başında soğanın geldiğini anlatan Akbaş, Türkiye'nin kendine yetebilecek temel gıda ürünlerini yetiştirebilecek potansiyelde olduğuna dikkati çekti.

Akbaş, Türkiye'ye yetecek kadar soğanın depolarda bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sekizinci ayda kışlık soğanın hasadı yapılır. Bu yıl da hasat sezonu geçtikten sonra her yıl olduğu gibi soğanlar depoya alındı. Hasat sonrası soğan piyasasında fiyat 1-1,5 lira arasında oluştu. Bu mevsim şartlarına göre geçerli piyasa fiyatıydı. Daha sonra bazı spekülatörler tarafından soğanın bu yıl yetmeyeceği, az olduğu haberleri yayıldı. Bunun üstüne soğan fiyatları anormal bir şekilde yükselmeye başladı. Halbuki yeni mahsul soğanın çıkacağı üçüncü, dördüncü aylara kadar bize yetecek soğanımız şu anda mevcuttur. Spekülatörlerin oyunları nedeniyle geçen hafta soğanın fiyatı 4 liraya kadar çıkmıştı. Biz bunun daha önce de spekülasyon olduğunu belirttik. Spekülatörlerin kuru soğandaki fiyat artırma oyunu yetkililerce bozuldu. Bir hafta içinde 4 liraya çıkmış olan kuru soğanın fiyatı bu hafta tekrar 2 lira seviyesine indi. Şu andaki fiyat makuldür. Bizim tahminimize göre soğan piyasası 1,5-2 lira civarında sürdürülecektir. Bu aşamadan sonra soğan fiyatlarında artık bir yükseliş beklemiyoruz."

Akbaş, yüklü miktarda stok yapanların oynamak istediği oyunun yetkililerce fark edilerek vatandaşın mağdur edilmesinin önüne geçildiğini anlattı.

Türkiye'de kimsenin vatandaşın ekmeğiyle oynamaya hakkı olmadığını vurgulayan Akbaş, piyasanın düzelmesinde emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

"Soğan fiyatı şu anda normaldir"
Soğan tüccarlarından Fatih Kılıç da fiyatların makul seviyeye çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuru soğanla ilgili bilen bilmeyen herkesin yorum yaptığını belirten Kılıç, her zaman az olan sebzenin fiyatının arttığını, çok olan ürünün fiyatının ise düştüğünü anlattı.

Türkiye'nin yeterli soğan stoğuna sahip olduğunu ifade eden Kılıç, "Soğan 7 ay yetecek kadar, yani yeni mahsulün çıkışına kadar yetecek miktarda depolarda var. Soğan fiyatı şu anda normaldir. Ne çiftçi ne esnaf ne de tüketici mağdur oluyor. Şanlıurfa'da kuru soğanın fiyatı 2-2,5 lira arasında satılıyor ve fiyatta artış beklemiyoruz." dedi.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu''Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu'Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Akbaş, "Spekülatörlerin kuru soğandaki fiyat artırma oyunu yetkililerce bozuldu. Bir hafta içinde 4 liraya çıkmış olan kuru soğanın fiyatı bu hafta tekrar 2 lira seviyesine indi." dedi.
Dolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?Küresel piyasalarda doların başlıca altı para birimi karşısındaki gelişmesini izleyen dolar endeksi Pazartesi günü gördüğü 16 ayın zirvesinden gerilemesinin ardından, dolar 5.46 - 5.47 lira düzeyinde hareket ediyor.
O borçlar siliniyor! Faiz yükünden kurtulacaklarO borçlar siliniyor! Faiz yükünden kurtulacaklarKooperatiflerin uyguladığı gecikme faizinde üst sınır bir ay vadede yüzde 25’ten 16’ya, uzun vadede ise 37.5’ten 20’ye indirildi. Bu sayede 300 milyon liralık gecikme faizi silinecek
Faizler düşecek mi?Faizler düşecek mi?Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek." dedi.
Yasal tefeci can yakıyorYasal tefeci can yakıyorKredi faizlerinde yıllık maliyetin yüzde 40'a dayanması tüccar, esnaf, sanayici ve vatandaşı tefecilerin kucağına itiyor. Bankadan eli boş dönen işletme ve vatandaşlar, faktoring şirketlerine gidip daha yüksek maliyetlerle para almak zorunda kalıyor.
Market pazar poşetleri ücretli olacakMarket pazar poşetleri ücretli olacakHükümet Meclis'e kanun teklifi sundu. Plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmayacak.
  • Dolar yeniden düşüşe geçti!12 Kasım 2018 Pazartesi 23:53
  • Nakit alan daha az ödeyecek12 Kasım 2018 Pazartesi 23:49
  • Asgari ücrette en az yüzde 25 artış abartı olmaz12 Kasım 2018 Pazartesi 08:57
  • Osmangazi’de bir tuhaf uygulama12 Kasım 2018 Pazartesi 08:50
  • Akaryakıta gizli zam tespit edildi12 Kasım 2018 Pazartesi 08:45
  • İndirim oranı belli oldu11 Kasım 2018 Pazar 13:27
  • Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü11 Kasım 2018 Pazar 09:53
  • Emekliye 4 aylık zam müjdesi!11 Kasım 2018 Pazar 09:52
  • İşçinin maaşı devletten!11 Kasım 2018 Pazar 09:30
  • Sevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecek09 Kasım 2018 Cuma 11:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri