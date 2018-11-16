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CHP'de yeniden ittifak hesapları

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Yerel seçimler öncesi aralarında büyükşehir ve illerin de bulunduğu 252 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de bir yandan da ittifak hesapları yapılıyor.
CHP'de yeniden ittifak hesapları
CHP'de yeniden ittifak hesapları CHP'de yeniden ittifak hesapları CHP'de yeniden ittifak hesapları

CHP'de 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi aralarında büyükşehir ve illerin de bulunduğu 252 belediye başkan adayı açıklanırken bir yandan da ittifak hesapları yapılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Ekim'de toplanan Parti Meclisi'nde (PM) 105 ilçe ve belde adayını açıklayan CHP'de, önceki gün gerçekleştirilen PM'de ise 147 aday belirlendi.

Toplam 252 belediye başkan adayını belirleyerek kamuoyuna duyuran CHP'de, sürenin kısıtlı olması gerekçe gösterilerek aday belirlemede ön seçim yapılmaması kararlaştırıldı.

CHP PM'de, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) istediği yerlerde eğilimi yoklaması yapabilmesi kararı alındı.

Bir büyükşehir 10 il adayı açıklandı

Geçtiğimiz seçimlere göre daha hızlı davranan CHP'de, yerel seçimlere 4 aydan fazla süre bulunmasına rağmen adaylar belirlenmeye devam ediliyor.

Diğer partilere göre daha hızlı hareket eden CHP'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Milletvekili Ahmet Akın ismi açıklandı. CHP'de ayrıca Yalova'da Vefa Salman, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da Kerim Aksu ile yola devam kararı alınırken partinin Artvin adayı Demirhan Elçin, Batman adayı Enver Erdem, Bingöl adayı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane adayı Bedri Ağaç, Uşak adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan adayı İsmail Taş ve Karabük adayı Mehmet Durum oldu.

Yerelde de "Millet İttifakı"

CHP bir yandan aday belirleme sürecini devam ettirirken bir yandan da 24 Haziran seçimleri öncesi kurulan "Millet İttifakı"nda olduğu gibi İYİ Parti ve Saadet Partisi ile birlikte hareket etmek istiyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede "ilkesel görüş birliği"nin sağlandığı öğrenilirken Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir görüşme yapması planlanıyor.

CHP bu şekilde, Balıkesir, Antalya, Bursa, Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, Denizli gibi kendisine hedef olarak koyduğu büyükşehirleri kazanmak istiyor.

Yerelde başarı hikayesi

İYİ Parti ve Saadet Partisi ile birlikte hareket etmek isteyen CHP, yerelde bir başarı hikayesi yazmak istiyor. CHP, özellikle kendisine önümüzdeki dönemde iktidar yolunu açacağını düşündüğü İstanbul ve Ankara'dan birini kazanmaya büyük önem veriyor. Bu büyükşehirleri kazanmak için HDP'nin açıktan olmasa da vereceği destek CHP için büyük önem taşıyor.

İzmir için İYİ Parti'nin desteğini aldığı öğrenilen CHP'nin, İYİ Parti'nin güçlü olduğu Adana ve Mersin'de nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil. Görüşmeler hakkında bilgi akışı çok net sağlanamasa da ortak adaylar üzerinde konuşulduğu biliniyor.

Ankara için bir görüş birliği sağlanırsa, bu ortaklığın Mersin'de de uygulanabileceği belirtiliyor.

CHP'nin Adana'da göstereceği adaya İYİ Parti'nin desteği alması bekleniyor. İstanbul'da yine İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP destekli bir CHP adayı çıkarılması planı konuşuluyor.

HDP ile şu an için yakın bir temas söz konusu olmasa da HDP seçmeninin, İstanbul ve Ankara'da CHP adaylarından yana oy kullanacağı hesabı yapılıyor.

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