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MHP'nin ilçe belediye başkan adaylarının 9'u daha kesinleşti

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Milliyetçi Hareket Partisinin ilçe belediye başkan adaylarından 9'u daha Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla kesinleşti.
MHP'nin ilçe belediye başkan adaylarının 9'u daha kesinleşti
MHP'nin ilçe belediye başkan adaylarının 9'u daha kesinleşti MHP'nin ilçe belediye başkan adaylarının 9'u daha kesinleşti MHP'nin ilçe belediye başkan adaylarının 9'u daha kesinleşti

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 9 ilçe belediye başkanı adayının daha ismi açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 9 belediye başkan adayının ismi belirlendi.

Buna göre, yerel seçimlerde MHP'den belediye başkan adaylığı kesinleşen isimler şunlar:

"- Mersin'in Tarsus ilçesi belediye başkan adayı Şevket Can,

- Mersin'in Anamur ilçesi belediye başkan adayı Hidayet Kılınç,

- Mersin'in Erdemli ilçesi belediye başkan adayı Mükerrem Tollu,

- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi belediye başkan adayı M. Sait Kılıç,

- Adana'nın Ceyhan ilçesi belediye başkan adayı Mustafa Bayar,

- Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi belediye başkan adayı İsmail Bildik,

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak,

- Şanlıurfa'nın Harran ilçesi belediye başkan adayı Mahmut Özyavuz,

- Manisa'nın Salihli ilçesi belediye başkan adayı Zeki Kayda.

Muhabir: Süleyman Tunç

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