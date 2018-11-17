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Gürsel Tekin yine rezil oldu!

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Gürsel Tekin yine rezil oldu!
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'daki 76 proje ile vurgun yapıldığını iddia edip TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Verdiği projelerin 46 tanesi CHP'li belediyelere ait çıktı.
Gürsel Tekin yine rezil oldu! Gürsel Tekin yine rezil oldu! Gürsel Tekin yine rezil oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 76 proje ile 240 Milyarlık vurgun yapıldığını iddia etmiş ve TBMM'ye konuya ilişkin araştırma önergesi vermişti.


'BÜYÜK İHANET' DEMİŞTİ: 49'U CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇIKTI

"240 milyar lira dünya tarihinin görülmüş en büyük imar yolsuzluğudur. Bu kadar büyük bir ihanet, bu kadar büyük bir yağma dünyanın hiçbir yerinde yapılmadı." diyen Tekin'in bahsettiği projelerin 49'u CHP'li belediyelere ait çıktı.

Tekin'in 'Vurgun Haritası'nda CHP'lilerce yönetilen ilçeler olan Bakırköy'de 7, Beşiktaş'ta 5, Sarıyer'de 3, Şişli'de 18, Ataşehir'de 9, Kadıköy'de 2, Kartal'da 2, Maltepe'de 2 ve Beylikdüzü'nde ise 1 yer var.

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