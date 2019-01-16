Türk geline etekli damat

İskoçyalı müzisyen Dickson, Duygu Şendağ ile İstanbul'daki nikahında geleneksel kıyafetleri olan 'kilt' giyerek katıldı.

Boğazıçı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Duygu Şendağ (34), geleneksel kıyafet giyen İskoçyalı sevgilisi elektronik mühendisi Stuart Brebner Dickson (37) ile İstanbul'da dünya evine girdi. Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki nikah törenine İskoç geleneksel kıyafeti "kilt" ile nikah salonuna gelen Dickson katılımcılarının ilgisini çekti.

Gelin, evlendirme memurunun sorduğu "Duygu Şendağ'ı eş olarak kabul ediyor musun" sorusunu İngilizce, "Beni eş olarak kabul ediyor musun" diye çevirdi.

Bu soru salonda kahkahalara neden oldu. Nikah törenine gelinin ablası Meltem Şendağ ve damadın babası Lean Dickson şahitlik yaptı. Eşi Dickson ile Fransa'da yaşayacağını söyleyen Şendağ, "Üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere'de yüksek lisans yaptım. Şu anda sosyal antropoloji üzerine doktora yapıyorum. Aynı zamanda İran tarı çalıyorum. Stuart da bir perküsyon sanatçısı. Türk enstrümanlarını öğrenmek için 5 yıl önce İstanbul'a geldi. Bir müzik buluşmasında tanıştık. Eşim Fransa'da bazı müzik gruplarında çalıyor. Önümüzdeki süreçte Fransa'ya yerleşeceğiz" dedi.

"ETEKLE ÜŞÜDÜM"

Damat Dickson ise, "Ülkem İskoçya'da damatlar bu kıyafetlerle evlenir. Geleneğimizi burada da yaşatmak istedim. Biraz hava soğuk burada üşüdüm. Sevdiğim için katlanıyorum. Törenin sonuna kadar böyle beklemek zorundayım" dedi.

Sabah