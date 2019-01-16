17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 95.411 2.40
  • Altın: 222,524 0.36
  • Dolar: 5,3450 -1.74
  • Euro: 6,0975 -1.60

Bakan Varank'tan gençlere müjde

»
Bakan Varank, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi" kapsamında öğrenci seçmeleri için başvuruların başladığını belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz projenin ilk adımını 12 ilde başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank'tan gençlere müjde
Bakan Varank'tan gençlere müjde Bakan Varank'tan gençlere müjde Bakan Varank'tan gençlere müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı kapsamında geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirecek yeni bir programın hayata geçirildiğini bildirdi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" kurulacağını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz '100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek. Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Deneyap Türkiye, hızlı bir şekilde diğer illerde de yaygınlaştırılacak. 2020 yılı sonuna kadar 81 ildeki gençler Deneyap ile tanışacak. Deneyap Türkiye adı verilen proje, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak üzere teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla oluşturuldu. Kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli esas alınarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor."

Varank, ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere 2 yaş grubunda, 3 yıllık program kapsamındaki eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağını vurgulayarak, proje paydaşlarına ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Yazılı sınav 17 Mart'ta
Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacak.

Deneyap Türkiye'ye katılmak isteyen öğrenciler, 2 aşamalı seçme sınavına girecek. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak'ta başladı. Başvurular, 3 Şubat'a kadar devam edecek. Sınav başvuruları ücretsiz olacak. Deneyap Türkiye'nin parçası olmak isteyen gençler ve veliler, detaylı bilgiyi "deneyapturkiye.org" internet adresinden edinebilecek.  

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Varank'tan gençlere müjdeBakan Varank'tan gençlere müjdeBakan Varank, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi" kapsamında öğrenci seçmeleri için başvuruların başladığını belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz projenin ilk adımını 12 ilde başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yapay zeka fotoğrafa bir bakacak hastalığı bulacakYapay zeka fotoğrafa bir bakacak hastalığı bulacakABD'de faaliyet gösteren genom bilimi ve yapay zeka şirketi FDNA'da görev yapan araştırmacılar, fotoğraftan genetik hastalıkları teşhis edebilen bir yapay zeka algoritması geliştirdi.
İmza an meselesi! Türkiye'deki Ford fabrikalarında üretilecekİmza an meselesi! Türkiye'deki Ford fabrikalarında üretilecekTaşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda olduğunu belirtti.
Burdur'dan Amerika'ya teknoloji ihracatıBurdur'dan Amerika'ya teknoloji ihracatıBurdur'da elektronik cihazlar yapan bir firma kuran genç girişimcilerin ürettikleri madeni para ile çalışan ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazı Amerika ve Avrupa ülkelerinden ilgi gördü.
Dünyada tek, Türkler yaptı! ABD ve Avrupa peşindeDünyada tek, Türkler yaptı! ABD ve Avrupa peşindeBurdur'da elektronik cihazlar yapan bir firma kuran genç girişimcilerin ürettikleri madeni para ile çalışan ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazı Amerika ve Avrupa ülkelerinden ilgi gördü.
Milli İHA ANKA yerli motorla ilk uçuşunu yaptıMilli İHA ANKA yerli motorla ilk uçuşunu yaptıYeni nesil İHA'lara daha fazla güç ve irtifa yeteneği kazandıracak PD170 motoruyla ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.
  • Muhteşem yetenekler www.sadeceon.com sizlerle !24 Aralık 2018 Pazartesi 11:52
  • NASA Mars yüzeyine depremölçer indirdi21 Aralık 2018 Cuma 08:34
  • Dev şirket duyurdu! 'Türkiye'de dizel motor problemi bitmiştir'16 Aralık 2018 Pazar 20:56
  • Bakan Varank: Milli çıkarlarımız uzayda da gözetilecek14 Aralık 2018 Cuma 09:23
  • Apple'a büyük şok!10 Aralık 2018 Pazartesi 23:31
  • Hürjet'te 'kuvvetli' adımlar09 Aralık 2018 Pazar 23:13
  • Facebook sizi eşiniz kadar tanıyor05 Aralık 2018 Çarşamba 09:27
  • Robotik yarışması şampiyonu Ardahanlı öğrenciler Çin'e gitti05 Aralık 2018 Çarşamba 08:18
  • 24 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü!04 Aralık 2018 Salı 08:14
  • Aselsan açıkladı! Lazer silahımızla vurabiliriz04 Aralık 2018 Salı 08:10
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri