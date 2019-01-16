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Göçmenlerin talasemi sorununa çözüm arayışı

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Anne ve babadan geçen bir kan hastalığı olarak nitelendirilen ve özellikle Suriyeli göçmenlerde artış gösteren "talasemi" için çözüm aranıyor.
Göçmenlerin talasemi sorununa çözüm arayışı
Göçmenlerin talasemi sorununa çözüm arayışı Göçmenlerin talasemi sorununa çözüm arayışı Göçmenlerin talasemi sorununa çözüm arayışı

Anne ve babadan geçen bir kan hastalığı olarak nitelendirilen "talasemi"yi evlilik öncesi taramayla yüzde 90 azaltan Türkiye, özellikle Suriyeli göçmenlerde artış gösteren bu hastalık için çözüm arayışında.

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı ve Pediatrik Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalıtsal bir kan hastalığı olan talaseminin çocukluk döneminde başlayıp, yaşam boyu sürdüğünü söyledi.

Hastalığın talasemi taşıyıcısı anne ve babadan geçtiğini dile getiren Canatan, anne ve baba taşıyıcı olduğunda çocuğun yüzde 25 hasta, yüzde 25 sağlıklı ve yüzde 50 taşıyıcı olabildiğini kaydetti.

Türkiye'de, 2002'den beri uygulanan Talasemi Önleme Projesi ile talasemiyi önlemede yüzde 90 başarı elde ettiklerini vurgulayan Canatan, "Verilere göre yeni doğan hasta sayısı özellikle Güneydoğu'da göçmenlerin yoğun olduğu illerde yılda 100'lere kadar çıkmış durumda. Evlilik öncesi taramayla biz bunu 30'a kadar düşürmüştük." dedi.

 

Göçmenler için harekete geçecekler
Göçmenlerde yoğun şekilde görülen talasemi sorununun istatistiki rakamları etkilediğine işaret eden Canatan, şunları söyledi:

"Göçmenlerde talasemi sorunu sadece bizim ülkeye özgü değil, şu anda Avrupa ülkelerine de özellikle Suriyeli insanlar göç etmekte. Aynı sorunu onlar da yaşıyor. Nitekim geçen yıl Avrupa Birliği üyelerinden 30 ülkenin katılımı ile Berlin'de bir toplantı yapıldı. Türkiye adına ben davet edildim. Türkiye olarak evlilik öncesi taramayla başarılı sonuçlar elde ederken, diğer ülkeler daha yeni doğanlarda taramalarla uğraşıyorlar. Bu açıdan bizim çalışmalarımızı da önemsiyorlar. Göçmen sorunu yaşayan ülkelerle 'Göçmenlerin Talasemi Sorunu' başlıklı bir proje hazırlıyoruz."

Talasemi hastalarının uzun ve kaliteli yaşamalarını sağlamak adına İtalya, İspanya ve Türkiye olarak Uluslararası Talasemi Takip Platformu'nu oluşturarak, Avrupa Birliği Erasmus Projesi hazırladıklarını anlatan Canatan, bu projenin geçen yıl tamamlandığını kaydetti.

Şimdi ise uluslararası platformda "Göçmenlerde talasemi sorunu" başlıklı bir Avrupa Birliği Projesi hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Canatan, "Göç alan ülkelerin içinde olduğu bir platform planlıyoruz. İtalya, Yunanistan, Almanya, Hollanda ve bizim de içinde olacağımız 7-8 ülkenin işbirliğinde bir proje hazırlanacak." diye konuştu.

İlk olarak İtalya'dan Uluslararası Talasemi ve Adölesan Tıpta Endokrin Komplikasyonlar Network'u koordinatörü Prof. Dr. Vincenzo de Sanctis ile görüştüklerini, diğer ülkelerde de görüşmelerin devam ettiğini bildiren Canatan, proje ile göçmenlerde artan talasemiyi önlemeye yönelik bilimsel bir çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.

 

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