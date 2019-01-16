Kamalak'ın ACI günü

Saadet Partisi eski Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın kardeşi Müslüm Kamalak tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğlen saatlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Merhum Kamalak'ın cenazesinin, yarın Kahramanmaraş'ta öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
KAMALAK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI
Mustafa Kamalak, 24 Aralık'ta sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Müslüm Kamalak'ın önemli bir rahatsızlık geçirdiğini ögrendim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer vermişti.