Adana'da caddeler sokaklar göle döndü

Adana'da gece yarısı etkili olan yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskını yaşandı. Çok sayıda araç da yolda kaldı.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı şiddetini artırdı. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri ile Seyhan ilçesinin bazı mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar ve içlerinde bulunanlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bazı vatandaşlar, evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve ASKİ ekipleri, gelen ihbarları değerlendirirken, yağış da yer yer etkisini sürdürüyor.

MAHSUR KALAN 16 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Sağanak nedeniyle oluşan su birikintisine giren bir işçi servisi, içindeki 16 kişiyle mahsur kaldı. Servisin üzerine çıkıp, yardım isteyen 16 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan su basan evlerde mahsur kalan vatandaşların imdadına CANKUR ekibi yetişti. İhbar üzerine su basan tek katlı evlere giren CANKUR ekibi, içeride kimse olup olmadığını kontrol etti. Adana'nın ilçelerinde de vatandaşlar sel baskınlarına karşı hoparlörlerden yapılan anonslarla uyarıldı.