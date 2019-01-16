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İmamın cübbesini çaldılar

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İmamın cübbesini çaldılar
Bursa'da bir camide görev yapan imam namaz vakti cübbesini bulamayınca incelediği güvenlik kamerasında cübbelerin çalındığını fark etti. Konuyla ilgili ihbar alan polis ekipleri çok geçmeden zanlıyı yakalayıp cübbeleri imama teslim etti.
İmamın cübbesini çaldılar İmamın cübbesini çaldılar İmamın cübbesini çaldılar

Olay merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide görevli imam öğle namazı için hazırlıklara başladı.

Cübbesini de hazırlamak isteyen imam cübbeyi yerinde göremeyince önce caminin içine baktı. Tüm aramalarına rağmen cübbeyi bulamayan cami görevlileri bu sefer güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda 35-40 yaşlarında bir adamın camiden bir poşetle çıktığını gören görevliler, cübbelerin çalındığını anlayıp polise bilgi verdi. Konuyla ilgili ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri camiye ve çevredeki esnafa ait güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemenin ardından cübbeleri İsa K. isimli birinin çaldığını tespit eden ekipler hırsızın peşine düştü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok geçmeden hırsız İsa K'yi yakalayarak çaldığı cübbeleri alıp cami görevlilerine teslim etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen İsa K. akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı.

 

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