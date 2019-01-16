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13 Türk devi düğmeye basıyor! Tam 3 trilyon dolar

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Piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar olan 13 Türk şirketi, varlık değeri 3 trilyon doları aşan ABD'li yatırım fonlarıyla yarın New York'ta bir araya gelecek.
13 Türk devi düğmeye basıyor! Tam 3 trilyon dolar
13 Türk devi düğmeye basıyor! Tam 3 trilyon dolar 13 Türk devi düğmeye basıyor! Tam 3 trilyon dolar 13 Türk devi düğmeye basıyor! Tam 3 trilyon dolar

BİST'te işlem gören ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolara ulaşan  5'i banka 13 Türk şirketi, toplam varlık değeri 3 trilyon doları aşan yaklaşık 30  ABD'li fonla "New York Turkey Day" isimli zirvede bir araya gelecek.


Söz konusu zirveye, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yanı sıra Koç Holding, Şişecam Topluluğu,  Anadolu Grubu Holding, MLP Care, Mavi Giyim, Yataş, Bizim Toptan ve Lokman Hekim  gibi şirketler katılacak.

Raiffesein Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar, ABD'de uzun süredir Türkiye odaklı böyle büyük bir  organizasyonun gerçekleşmediğine dikkati çekti. Güyüldar, "Organizasyonda 190  civarında birebir toplantı için güzel bir platform oluşacak. Toplantılarla  birtakım olumsuzluklar sonucunda azalan yatırımcı ilgilisinin artmasını  bekliyoruz" dedi.

Güyüldar, artan ilgiyle hem Borsa İstanbul'un yabancı yatırımcı  nezdinde önemli derecede destek bulabileceğine hem de Türk lirasındaki  toparlanmanın süreklilik kazanabileceğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye'de stratejik iş birliği içinde oldukları Global Menkul  Değerler'in katkısıyla böyle bir organizasyonu düzenlemekten duydukları  memnuniyeti dile getiren Güyüldar, yatırımcıilgisindeki artışın Türkiye  ekonomisine duyulan güvene de anlamlı bir katkı sağlayabileceğini aktardı.

ALGININ TOPARLANMASINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

Güyüldar, özellikle 2018'de yaşanan bazı makro gelişmeler ve artan  küresel dalgalanmanın yatırımcıların algısını olumsuz etkilediğini belirterek,  şöyle devam etti:

"Ekonomideki normalleşme zaman alacağından, uluslararası  yatırımcıların Türkiye algısındaki toparlanmanın biraz daha uzun süreye  yayılabileceğini söylemek yanıltıcı olmaz. Pek tabii ki bu durum Türkiye'ye özel  değil, kur şoklarına maruz kalan tüm gelişmekte olan ülkelerde bu tarz algı  bozulmalarını görebiliyoruz. Türkiye’nin geçmişte gösterdiği başarılı deneyimler,  bu tür piyasa dalgalanmalarını yönetme becerisine sahip olduğu konusunda  yatırımcıları ikna etmiştir. Son 16 yılda uygulanan yapıcı politikalar ve yapısal  reformlarla ekonomisini güçlü temeller üzerine inşa eden Türkiye'nin bu tür  geçici dalgalanmalarla başa çıkma yeteneğine bizimgüvencemiz tam.  Düzenleyeceğimiz bu zirvenin, fikirlerimizin yatırımcılarla da paylaşılacağı bir  platform oluşturup, algının toparlanması sürecine olumlu katkı yapacağına  inanıyoruz."

 

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu,  kendilerinin de katılacağı organizasyonun yılın ilk büyük yatırımcı toplantısı  olması dolayısıyla önem taşıdığını belirtti.

Sarıoğlu, zirvede Türk sağlık sektörüne ilişkin değerlendirmelerini de  paylaşacaklarını aktararak, "ABD'li yatırım fonlarıyla bir araya gelerek  şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlatma imkanı bulacağız. Yabancı para  cinsinden varlıklarını değerlendirmeyi düşünenler için özellikle Türk sağlık  sektörü önemli fırsatlar sunuyor. ABD'deki temaslarımızda da bu fırsatları yüz  yüze anlatma imkanı yakalayacağız. Ülkemiz ekonomisine ilişkin oluşturulmaya  çalışılan olumsuz algıyı dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

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