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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka yüzde 24 olan politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yılının ilk toplantısını yaptı. Toplantı sonrasında piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

KARAR SONRASI DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Merkez Bankası'nın sürpriz yapmayarak faizleri sabit bırakmasının ardından dolar da düşüşe geçti. Sabah saatlerinde 5,45 seviyelerini gören dolar kararın açıklanmasının ardından 5,38'e kadar geriledi.

 

Merkez Bankası'ndan faiz kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

 

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu, Aralık ayı toplantısında faizleri yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmıştı.

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