250 bin doları duyan geldi tüm zamanların rekoru kırıldı

Geçtiğimiz Eylül ayında oturum izni için konut alımındaki rakamın 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesiyle yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru kırıldı

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve faizlerin yıllıkta yüzde 3’lere çıkmasının ardından konut satışlarında yaşanan düşüş 2018'in son verisine de yansıdı. Her ne kadar aralık ayında satışlar yüzde 2,9 oranında artsa da konut satışları 2018 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış kaydetti.

1 MİLYON 375 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

2018 yılında ülke genelinde 1 milyon 375 bin konut satış sonucu el değiştirdi. Satış sayılarında listenin başını İstanbul çekerken Ankara ve İzmir listede ilk 3'de yer alan iki il oldu. Ardahan, Hakkâri ve Bayburt ise en az konut satışının yayıldığı iller oldu.

İPOTEKLİ SATIŞTA BÜYÜK AZALIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 oranında azalış göstererek 7 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

İLK DEFA SATILAN KONUTTA ARTIŞ

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 69 bin 861 olurken, ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış göstererek 66 bin 984 oldu.

YABANCIYA SATIŞTA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Konut tarafından döviz ve faiz etkisi ile satışlar neredeyse tüm kalemlerde ciddi anlamda düşerken bir alanda ise tüm zamanların rekoru kırıldı. Yabancıya oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık yatırım limitinin 250 bin dolara çekilmesiyle birlikte Türkiye'deki konutlara adeta akın oldu.

40 BİN BANDINA ULAŞTI

2016 yılında 18 bin, 2017 yılında 22 bin konut yabancıya satılırken bu rakam Aralık 2018 verisinin açıklanması ile birlikte geçtiğimiz yıl yüzde 78 artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ağustos ayında yakalanan yüzde 100'ün üzerindeki artışla yılın geri kalan 5 ayını tamamlayan yabancıya konut satışı 2018'de 40 bin bandına ulaştı.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişi için gerekli prosedür Eylül ayında kolaylaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 milyon dolarlık gayrimenkul alım şartı 250 bin dolara, 2 milyon dolarlık yatırım şartı da 500 bin dolara indirildi.

8 MİLYAR DOLARLIK GELİR

2017'de yabancılara satılan 22 bin 200 adet konut ile 4,6 milyar dolar döviz girdisi sağlanırken 2018'de bu rakam 40 bin konutla yaklaşık 8 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu.

IRAKLILAR ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Bursa, ve Ankara izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye'den 8 bin 205 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 652 konut ile İran, 2 bin 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 bin 297 konut ile Rusya Federasyonu ve 2 bin 199 konut ile Kuveyt izledi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK