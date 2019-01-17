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Babasına karaciğeriyle umut oldu

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Babasına karaciğeriyle umut oldu
Şanlıurfa'da yaşayan karaciğer hastası Salih Karataş, kızından alınan dokuyla hayata tutundu.
Babasına karaciğeriyle umut oldu Babasına karaciğeriyle umut oldu Babasına karaciğeriyle umut oldu

Şanlıurfa'da yaşayan karaciğer hastası Salih Karataş, kızından alınan dokuyla sağlığına kavuştu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine başvuran 64 yaşındaki Salih Karataş'a, Hepatti B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Karataş'ın, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.

Yakınları ve çocuklarının yapılan tetkiklerinde sadece 22 yaşındaki kızı Seher Karataş ile dokularının uyuştuğu belirlenen baba, kızından alınan karaciğer parçasıyla tekrar hayata tutundu.

Seher Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını çok sevdiğini, onun acı çekmesine dayanamadığını söyledi.

Babasına şifa dileyen Karataş, "Babam rahatsızlanınca çok üzüldük. Abilerim doku vermeye çalıştı fakat onların ki uyuşmadı. Benim dokum uyuştu. Ben de karaciğerimden parça verdim. Babamı çok seviyorum. Ben aynı durumda olsaydım babam da aynısın yapardı. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Babama can oldum, bu her şeye değer. Çok üzüldük şükürler olsun babamız sağlığına kavuşuyor." dedi.

Baba Karataş da yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığının farkına vardığını belirterek, doktorların kendisine acil nakil olması gerektiğini söylediklerini anlattı.

Yakınlarının dokusu uyuşmayınca kızının gönüllü olduğunu aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Bir yıldan beri rahatsızlığım vardı. Nakil için yaklaşık 40 gün önce söylendi. Buraya geldik Mehmet hocam muayene etti sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Allah ondan ve kızımdan razı olsun. Onun ekibi ve kızımın sayesinde sağlığıma kavuşuyorum. Kızım karaciğerinden parça vererek bana can oldu, o benim her şeyim. Sanki dünyaya yeni gelmişim. Onunla gurur duyuyorum. Allah yardımcı olan herkesten razı olsun."

"Canlıdan çok, kadavradan yapılmasını istiyoruz"

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da Salih Karataş'ın Hebatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliğiyle teşhisiyle kendilerine başvurduğunu aktardı.

Hastanın acil karaciğer nakli olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Hastamıza, kızı karaciğerini vermeye gönüllü oldu. Yaptığımız tetkiklerin ardından zaman kaybetmeden nakli gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti. Karataş'ın durumu iyi. Baba kızı taburcu ettik. Bundan sonra hastamız daha güzel şekilde hayatın devam edecek inşallah." diye konuştu.

Türkiye'de son yıllarda organ nakli bekleyen hasta sayısının arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Organ bağışının canlıdan çok, kadavradan yapılmasını istiyoruz. Canlı vericiden nakilde, sağlıklı birinden bir organ veya doku parçası alınıyor. Sağlıklı bir insan olduğu için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Canlı vericiye herhangi bir zararın gelmemesi gerekiyor. Bu nedenle bir sürü testlerden geçerek işlemi gerçekleştiriyoruz. Talebimiz canlıdan çok, kadavradan bağış olması yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ise iyi bir hastane ve ekibe sahip olduklarını belirterek, hastanede birçok alanda organ nakilleri gerçekleştirildiğini dile getirdi.

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