Bahçeli: Cumhur ittifakı şaşkına çevirecek...

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, ''31 Mart'ta Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ''Güvenli bölge diye tampon bölgeye tamam diyeceksek Körfez Savaşı'nda yaşandığı gibi bir bölgeye izin vereceksek, herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir.'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye dünyada hükümet sistemi değişikliğini kaosa yol açmadan yapan nadir ülkelerdendir.

Türkiye artık zincirlerinden kurtulmuştur. AK Parti ile milli kaderimize birlikte yön verdik. 15 Temmuz'ların olmaması için ön almak mecburiyetindeyiz.

'CUMHUR İTTİFAKI ŞAŞKINA ÇEVİRECEKTİR'

31 Mart'ta Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.

Uzlaşmamız 4 ayaklı stratejimizle 2 ana siyasi hedefimiz kapsamında varlık bulmuştur. Büyükşehir belediyeler dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde adaylarımız yarışa girecektir.

712 belediye başkan asamızı milletimizin huzuruna çıkardık. Kalan 220 adayımızı önümüzdeki günlerde takdim edeceğiz.

'GEVŞEKLİK GÖSTERMEYİN'

MHP olarak Cumhur İttifakı gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik. Belediye derken bekayı görmezden gelmeyin, düşman sevindirmeyin, zilleti güldürmeyiniz. Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın, gevşeklik göstermeyin.

'GÖK GİRSİN, KIZIL ÇIKSIN'

Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın, çalışacağı, ant olsun başaracağız. Teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahcup edeceğiz. Zaman milliyetçi ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye'dir. Hiç kimse davanın önünde üstünde davadan daha önemli değildir. Kibirlenmek, böbürlenmek, insana tepeden bakmak, dava arkadaşının düşmesini beklemek utanmazlıktır. Millet ne diyorsa ona kulak vereceğiz. Zillete ise haddini bildireceğiz. Boş tribünlere oynamayacağız. Hırslarımıza yenilmeyeceğiz.

'AĞIR BİR SALDIRI, VAHİM BİR SUÇTUR'

Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur.

'BEDELİ AĞIR OLACAK'

Güney sınırlarımız boyunca milli bekamızı etkileyecek bir kumar oynanmaktadır. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon desteğimiz tavsamaktadır. ABD karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur. Kürt kökenli kardeşlerimize hakaret edilmektedir. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiçbir katille hiçbir bağlantısı yoktur. ABD Fırat'ın doğusunu baz alarak özerk bir yapı kurmak hevesindedir. Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda her yerleşim biriminde etnik kökene göre bir yönetim belirlemek istemektedir. Bu Kürdistan'a bir adımdır. Trump, Türkiye'yi PKK/PYD/YPG'den uzak tutmak niyetindedir. İsrail işin içindedir. Bedeli ağır olacak paylaşım süreci önümüzdedir.

'HERKESİ UYARIYORUM'

Trump güvenli bölgeden bahsetmiştir. Bu bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa diyecek bir şeyim yoktur. Güvenli bölge stratejisi biz kurmuşsak, biz masaya taşımışsak mesele yoktur. Kuralı koyan, kozlarını kullanan bizsek hiçbir kaygıya mahal olmayacaktır. Güvenli bölge diye tampon bölgeye tamam diyeceksek Körfez Savaşı'nda yaşandığı gibi bir bölgeye izin vereceksek, herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir.

TRUMP'A SORULAR

Irak ve Suriye'den sonra sırayı Türkiye alabilecektir. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin ne olacağı belirsizliğini korumaktadır. Bu katilin kendi geleceği için hangi dayatmalara razı olduğu meçhuldür. Terörizme aleni destek vermek düşmanlıktır. ABD'nin yaptığı budur. 20 mil derinlikteki güvenli bölge ile kastedilen nedir? Terör örgütleri bulunacak mı? Uçuşa yasak bölge olacak mı? Rusya bu işin neresindedir?

Terör bitmeden ne söylense ne yapılsa boştur. Biz devletimiz ve hükümetimizin yanındayız. Haklı davamızdan, beka mücadelemizden kesinlikle dönmemeliyiz.

GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

* MHP aday çekecek mi: MHP, 30 büyükşehirde, 27 il AK Parti'ye, 3 il MHP'ye bırakılmıştır. 30 büyükşehrin ilçelerinde ise değerlendirmeler yapılmış, ilçelerde paylaşımlar söz konusu olmuştur. Bu pazarlık değil, 2014 ve 2018 verileri ışığında yapılmıştır. 51 ilde her parti kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. İllet ittifakı her gün televizyonda takip ediyoruz, şurada anlaşıldı gibi zamana yaygın sözler işitiyoruz. Kesinleştikten sonra zillete teslim etmemek için her alan olabilir.

* Erdoğan ile görüşme: Bizden talep gitmesi nezaket olmaz. Cumhurbaşkanımız herhangi bir bilgiyi bizimle paylaşmak isterse gider görüşürüz.

* Güvenli bölge: Güvenli bölge diyorsanız PKK/PYD ve YPG'den arındırılmış bölge demektir. Bunları oradan temizlemek olmalıdır.

* Savunma sanayi: Konunun ayrıntılarına vakıf değiliz. Ancak oradaki işçi kardeşlerimizin herhangi bir kaybı olmamalı.

* Terörle mücadele: Siyasi iradenin mücadelesi doğrudur. Bunların devamı süresince biz MHP olarak iktidarın destekçisiyiz.