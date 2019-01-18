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MB'den önemli karar!

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MB'den önemli karar!
TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı
MB'den önemli karar! MB'den önemli karar! MB'den önemli karar!

Olağanüstü Genel Kurul, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın  başkanlığında toplandı.

 

Toplantıda, Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul  toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde  toplanır" ifadesinin, "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan  itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde  değiştirilmesi görüşüldü ve karara bağlandı.

Diğer gündem maddesi olarak da bankanın 2018 yılı dönem karından avans  dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Olağanüstü genel kurul, hissedarlardan gelen talep üzerine yapılıyor" açıklamsında bulundu

HAZİNE'NİN AVANS TALEBİ ONAYLANDI

Hazine,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den gelecek 37 milyar TL'lik kar payının yüzde 90'sini avans olarak talep etti. Meerkez Bankası Genel Kurulu 2018 yılı karından avans dağıtımı yapılmasına onay vererek, yüzde 90'ı avans olarak hazineye aktarılacak.

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