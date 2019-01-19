19 Ocak 2019 Cumartesi23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:18Öğle 13:20İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:35
    • 3°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -17°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 98.455 1.69
  • Altın: 219,530 -0.96
  • Dolar: 5,3279 -0.70
  • Euro: 6,0542 -0.85

MHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması

»
MHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesiyle ilgili açıklama yaptı.
MHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması MHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması MHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duydum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim." dedi.




'BİR TAVSİYEM VAR...'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duydum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Gerçekten memnuniyet duydum. ABD’li Senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın Fazıl Say’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Cumhurbaşkanı, Tuluyhan Uğurlu’yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet edip Türk senfonisini, bir diğer adıyla büyük Türkiye senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklamasıMHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklamasıMHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli: Cumhur ittifakı şaşkına çevirecek...Bahçeli: Cumhur ittifakı şaşkına çevirecek...MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin!Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin!Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, mevcut belediye başkanlarına 'makam aracı saltanatı'na son verme çağrısında bulundu.
Adaylığını açıkladıAdaylığını açıkladıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, daha önce aday olmayacağını açıklamıştı.
CHP'de deprem! İstifalar peş peşe geldiCHP'de deprem! İstifalar peş peşe geldiCHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri partiden istifa etti.
Kamalak'ın ACI günüKamalak'ın ACI günüSaadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın kardeşi Müslüm Kamalak Hakk'ın rahmetine kavuştu.
  • AK Parti'den 7 bölgeye özel seçim stratejisi16 Ocak 2019 Çarşamba 09:20
  • Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor16 Ocak 2019 Çarşamba 08:52
  • Erdoğan: Trump'ın tweeti bizi üzdü15 Ocak 2019 Salı 13:53
  • 'Bizim partimizde asla makam sevdalısı olmaz'14 Ocak 2019 Pazartesi 09:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalif seçmene çağrı14 Ocak 2019 Pazartesi 09:05
  • Kurtulmuş: Dünya mazlumlarının sesine ses vermek için oy istiyoruz14 Ocak 2019 Pazartesi 09:00
  • Yılmaz: "Türkler, Kürtler, Türkmenler, Araplar hepsi bizim kardeşimiz"14 Ocak 2019 Pazartesi 08:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat önemli bir beka meselesi11 Ocak 2019 Cuma 09:14
  • 'AK Parti dünyaya açılmaya devam edecek'11 Ocak 2019 Cuma 08:08
  • Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirme09 Ocak 2019 Çarşamba 11:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri