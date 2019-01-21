21 Ocak 2019 Pazartesi23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:20İkindi 15:50Akşam 18:13Yatsı 19:37
    • 8°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 98.455 1.69
  • Altın: 220,326 0.36
  • Dolar: 5,3389 0.21
  • Euro: 6,0756 0.35

İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir

»
"İran Meclisinin iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan benzer malların ithalatını yasaklama kararı, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilere zarar verecek niteliktedir."
İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir
İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir

AA muhabirine konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İran Meclisinde bugün onaylanan yasa tasarısının, Türkiye'nin İran'a ihracatının önemli oranda zarar görmesine neden olacağını söyledi. 

İran yerli üretimi olan malların ithalatını yasakladı

Çayabatmaz, "İran Meclisinin iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan benzer malların ithalatının yasaklanma kararı, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilere zarar verecek niteliktedir." dedi.

Bir süre önce ülkede üretimi yapılan ürünlere benzer yabancı ürünlerin; televizyon, radyo, gazete ve bilboard gibi her türlü yazılı, görsel ve basılı alanda reklamının yasaklandığını hatırlatan Çayabatmaz, "İran Meclisinin bu kararıyla ithalatın önü tamamen kesilmeye çalışılıyor." diye konuştu

Daha önce 61 ürünün ithalatı yasaklanmıştı
Türkiye ile İran arasında 2015'te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmasının bu karardan etkilenmemesi gerektiğini belirten Çayabatmaz, "Tercihli Ticaret Anlaşmasının müzakereleri yaklaşık 10 yıl sürdü. İki ülke karşılıklı olarak 200 civarında malda gümrük vergisi indirimine gitti. 2018 yılı başında ekonomik yaptırımların başlamasıyla beraber bin 339 malın ithalatı yasaklandı. Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki 61 ürünümüzün ithalatı da bu kapsamda yasaklanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Bin 339 malın ithal edilmesi yasağının Türkiye'nin İran'a ihracatını yüzde 30 azalttığına işaret eden Çayabatmaz, Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki 61 ürünün bin 339 ürün listesinden çıkarılması için İran Ticareti Geliştirme Kurumuna müracaat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tercihli Ticaret Anlaşması gibi iki ülke arasında yapılmış anlaşma, uluslararası bir hüviyete sahiptir, kararnamelerle kaldırılamaz. Bunları İranlı yetkililere ilettik. Uygulamanın iki ülke ticaret ilişkilerine zarar vereceğini söyledik."

"İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı toplantıda, Erdoğan'ın Tercihli Ticaret Anlaşmasının kapsamı genişletilip ürün sayısının arttırılması konusunda ivedilikle adım atılması gerektiği yönünde iki ülke maliye bakanlarına beyanatta bulunduğunu hatırlatan Çayabatmaz, şöyle devam etti:

"Bu konuda müspet bir adım beklerken, İran Meclisinin aldığı son kararla bu ülkeye yapacağımız ihracatın daha da düşmesiyle karşı karşıya kaldık. Söz konusu meclis kararında Tercihli Ticaret Anlaşması yapmış ülkeler bir an önce kapsam dışı bırakılmalıdır."

Türkiye'nin İran'a ihracatının daha çok tüketim malları üzerinden olduğunu ifade eden Çayabatmaz, "Tekstil, beyaz eşya, gıda, sağlık malzemeleri ve kozmetik ürünleri İran'a en çok sattığımız ürünlerdir. Bu ürünlerin benzerleri İran'da üretiliyor. İran Meclisinin aldığı kararla bu ülkeye ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir." şeklinde konuştu.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP'li Yönter: Uzman çavuşlara kadro geliyorMHP'li Yönter: Uzman çavuşlara kadro geliyorSözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınacağı müjdesini veren Yönter: Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun.
İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilirİran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir"İran Meclisinin iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan benzer malların ithalatını yasaklama kararı, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilere zarar verecek niteliktedir."
MB'den önemli karar!MB'den önemli karar!TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı
Türkiye'ye geldi! Tonlarca altın için geri sayımTürkiye'ye geldi! Tonlarca altın için geri sayımTürkiye'ye gelen Venezuelalı heyet Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ham madde konusunda her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.
250 bin doları duyan geldi tüm zamanların rekoru kırıldı250 bin doları duyan geldi tüm zamanların rekoru kırıldıGeçtiğimiz Eylül ayında oturum izni için konut alımındaki rakamın 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesiyle yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru kırıldı
Borcu olanlar dikkat! O tarihe kadar ödeyene faiz yokBorcu olanlar dikkat! O tarihe kadar ödeyene faiz yokPrim borçlarının yeniden yapılandırılması için peş peşe çıkartılan kanunlarla ödeme kolaylığı sağlandı.
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı16 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
  • Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!16 Ocak 2019 Çarşamba 14:20
  • 13 Türk devi düğmeye basıyor! Tam 3 trilyon dolar16 Ocak 2019 Çarşamba 12:30
  • Fiyatı bir türlü düşmeyen soğan için stokçulara vergi freni16 Ocak 2019 Çarşamba 09:45
  • AB sevdasına tarım ve hayvancılık bitti15 Ocak 2019 Salı 13:00
  • “Taşerona kadro ek maliyet getirmez”15 Ocak 2019 Salı 10:14
  • Benzin ve motorine zam15 Ocak 2019 Salı 08:35
  • Soğandaki gümrük vergisi sıfırlandı15 Ocak 2019 Salı 08:15
  • Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dolarda son durum14 Ocak 2019 Pazartesi 22:30
  • Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!14 Ocak 2019 Pazartesi 11:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri