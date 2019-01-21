21 Ocak 2019 Pazartesi23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:20İkindi 15:50Akşam 18:13Yatsı 19:37
    • 8°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 98.455 1.69
  • Altın: 220,326 0.36
  • Dolar: 5,3389 0.21
  • Euro: 6,0756 0.35

BBP belediye seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak

»
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Büyük Birlik Partisi, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır." dedi.
BBP belediye seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak
BBP belediye seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak BBP belediye seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak BBP belediye seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Büyük Birlik Partisi, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır." dedi.

Karabulut, ülke genelinde 7 bölgede düzenlenen "Bölge Toplantıları" kapsamında Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ve Münbiç'ten başlayarak Fırat'ın doğusunu hedeflemesinin, ABD'nin bölgedeki asıl planını akamete uğratmayı başardığını söyledi.

ABD ve diğer koalisyon ülkelerinin başta YPG/PKK tehdidi olmak üzere diğer çevresel tehlikeleri Türkiye sınırının belli bir mesafesi ötesinde tutmak ve bu zamana dek Fırat'ın doğusunda yaptıkları tüm yatırımlara zarar vermemek adına apar topar tampon bölge teklifini sahaya sürdüklerini belirten Karabulut, "Türkiye, kendi tehdit ve tehlike temizliğini bizzat yapıp kendi elleriyle tampon bölgeleri oluşturup ondan sonra masabaşı müzakere sürecine geçmelidir." ifadesini kullandı.

Karabulut, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin 29 Ocak'ta 26. kuruluş yılını kutlayacak Büyük Birlik Partisinin zafer ve şahlanış seçimi olacağını da kaydetti.

BBP'nin her zaman devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı ve Cumhur İttifakı'nın içinde olduğunu beyan ettiğine dikkati çeken Karabulut, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yerel seçimlerle alakalı tüm seçim çevrelerinde gerekli seçim hazırlıklarımızı büyük titizlikle yüksek motivasyonla sürdürüyoruz. Bu istikamette 7 bölgede, il, ilçe, gençlik ve kadın kuruluşlarımızla bölge toplantıları tertip ediyoruz. Büyük Birlik Partisi, 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır. Tüm seçim bölgelerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz, listemizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır."

Karabulut, konuşmasının ardından toplantının basına kapalı bölümünde partililerle yerel seçimlerle alakalı istişarede bulundu.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kurtulmuş: AK Parti büyük bir dava hareketidirKurtulmuş: AK Parti büyük bir dava hareketidirAK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "AK Parti, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketidir." dedi.
BBP belediye seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracakBBP belediye seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracakBBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Büyük Birlik Partisi, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır." dedi.
MHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklamasıMHP lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklamasıMHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli: Cumhur ittifakı şaşkına çevirecek...Bahçeli: Cumhur ittifakı şaşkına çevirecek...MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin!Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin!Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, mevcut belediye başkanlarına 'makam aracı saltanatı'na son verme çağrısında bulundu.
Adaylığını açıkladıAdaylığını açıkladıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, daha önce aday olmayacağını açıklamıştı.
  • CHP'de deprem! İstifalar peş peşe geldi16 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
  • Kamalak'ın ACI günü16 Ocak 2019 Çarşamba 10:17
  • AK Parti'den 7 bölgeye özel seçim stratejisi16 Ocak 2019 Çarşamba 09:20
  • Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor16 Ocak 2019 Çarşamba 08:52
  • Erdoğan: Trump'ın tweeti bizi üzdü15 Ocak 2019 Salı 13:53
  • 'Bizim partimizde asla makam sevdalısı olmaz'14 Ocak 2019 Pazartesi 09:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalif seçmene çağrı14 Ocak 2019 Pazartesi 09:05
  • Kurtulmuş: Dünya mazlumlarının sesine ses vermek için oy istiyoruz14 Ocak 2019 Pazartesi 09:00
  • Yılmaz: "Türkler, Kürtler, Türkmenler, Araplar hepsi bizim kardeşimiz"14 Ocak 2019 Pazartesi 08:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat önemli bir beka meselesi11 Ocak 2019 Cuma 09:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri