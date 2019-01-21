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Kadın seyis atları çocuklarından ayırt etmiyor

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Adana Hipodromu Atla Terapi Merkezinde seyis olarak görev yapan Fadime Ataş, antrenmanından beslenmesine kadar tüm bakımlarını yaptığı atları çocuğu gibi seviyor.
Kadın seyis atları çocuklarından ayırt etmiyor
Kadın seyis atları çocuklarından ayırt etmiyor Kadın seyis atları çocuklarından ayırt etmiyor Kadın seyis atları çocuklarından ayırt etmiyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Adana Hipodrom Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından ortak yürütülen "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi" kapsamında eğitim alan Fadime Ataş, yaklaşık bir yıl önce Adana Hipodromu Atla Terapi Merkezi'nde işe başladı.

Evli ve iki çocuğu bulunan Ataş, her gün sabahın erken saatlerinde işe gelerek önce atları besliyor, ardından ahırlarını temizliyor. Ataş, daha sonra özenle tımarladığı atların yelelerini örerek, hayvanları süslüyor. Çocuğu gibi baktığı atlara antrenman yaptırarak hazır hale getiren Ataş, eyerlerini takıp parkura götürüyor.

Seyis Ataş, terapi lideri olarak, merkezden hizmet alan 60 otistik ve bedensel engelli çocuğun atla rehabilite edilmesine de yardımcı olarak ayrı bir mutluluk yaşıyor.

Zaman zaman stres atmak için at binen Ataş, her konuda ilgilendiği hayvanları çocuklarından ayırt etmiyor.

"Atları gerçekten çok seviyorum"

Seyis Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde büyüdüğü için çocukluğunun atlarla iç içe geçtiğini söyledi.

Atlarla arasında duygusal bir bağ oluştuğunu ifade eden Ataş, şöyle konuştu:

"Evde 2 çocuğum var. Çocuklarım bazen 'atları sen bizden daha çok seviyorsun' diyor. Atları gerçekten çok seviyorum. Atlara nasıl yaklaşırsan onlar da ona göre karşılık veriyor. İçgüdüsel olarak hisli hayvanlar... O yüzden nasıl yaklaşırsak ona göre karşılık alıyoruz. Onlar da sevildiğini hissediyor."

"Avrupa'da seyislerin yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor"

Yeleleri örülen kısrakların özellikle terapiye gelen engelli çocukların ilgisini çektiğin belirten Ataş, "Burada 'Ben süslü ata bineceğim.' diyen çocukları gördüm. Atları seviyorum, işimi severek yapıyorum. Terapi için gelen çocuklarımıza yardımcı olduğumuz için mutlu oluyorum. Maddi yönü ayrı bir konu ama manevi yönü de bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Ataş, kadın seyis sayısının artması gerektiğini dile getirerek, "Avrupa'da seyislerin yüzde 80'ini kadınlar oluştururken, ülkemizde kadın seyis oranı çok düşük. Neden kadınlar yapamasın bu işi? Kadın seyis sayısının artmasını istiyorum. Kadınların annelik içgüdüsünden dolayı atlara yaklaşımı daha nazik daha kibar." değerlendirmesinde bulundu. 

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