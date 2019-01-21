MHP'li Yönter: Uzman çavuşlara kadro geliyor

Sözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınacağı müjdesini veren Yönter: Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun.

Uzman çavuşlara kadro mu geliyor?... "Meclis'in uzman çavuşu" diye hitap edilen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter , bu konuda çok çarpıcı bir bilgi paylaştı.

MHP'li Ulvi Yönter, Türkiye gazetesinin sorularını cevaplarken; uzman çavuşların kadroya alınacağı müjdesini verdi:

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı tartışılıyor... Ancak süreç çok yavaş ilerliyor. Sizce ABD nasıl bir strateji izliyor?

19 Aralık 2018'de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yazdığı mesajda ABD askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurdu. Fakat ABD'nin bu konuda gel-gitleri çok fazla. ABD Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusundaki stratejik amaçlarından neden vazgeçsin? Tarihin hiçbir döneminde buna benzer bir geri çekilme yaşanmamış. Geçtiğimiz günlerde Menbiç'te ABD askerlerinin çok sık gittiği restorana canlı bomba saldırısı yapıldı.

Hemen ardından 'ABD Suriye'den çekilmemek için bahane üretiyor' dediler. ABD'nin zaten gitmeye ve çekilmeye niyeti yok.

ABD, Suriye'nin kuzeyine geleneksel sömürge mantığın inşa etmek, tarihi sözde Kürdistan meselesini tekrar canlandırmak, Irak'ın kuzeyinden sonra Suriye'nin kuzeyine ikinci bir Barzani modeli tesis etmek, Suriye'de özellikle Fırat'ın Doğusunda tüm yerleşim birimlerinde etnik ağırlıklara muvafık şekilde bir yönetim modeli ortaya koymak için devreye girmiş durumda. Bekamız ağır bir şantaj ve tehdit altında.

Trump'ın 'Türkiye, Kürtlere saldırırsa ekonomik olarak mahvedeceğiz' çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, 6 Ağustos 2012'de bir açıklama yaparak 'Batı ucu Afrin, doğu ucu Kandil olmak üzere belirlenecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağının' icrasını temenni etmişti. 2012 neresi 2019 neresi? İkinci dünya savaşından sonra kurulan düzende, bir devlet başkanının, bir başka ülkenin başkanına, yöneticisine veya bütününe yönelik açıktan, aleni bu kadar şiddetli ve barbarca söylemine şahit olunmadı.

Yaklaşık 30 km'lik bir güvenlik kuşağından bahsediliyor. Coğrafi olarak Cerablus'tan en doğuda Cizre'nin biraz aşağısı Dera'ya kadar. Bu coğrafya yani Fırat'ın Doğusu, Sayın Genel başkanımızın ifade ettiği gibi yılan çıyan yuvasıdır. Bu yer firavunun sığınağıdır.

Burayı temizleyemezsek, Fırat'ın Doğusuyla kastedilen bu bölgeyi sağlama almadan, milli bekamızı da emniyet almış olmayacağız.



30 km'lik güvenli bölgeyi ABD'nin kanlı senaryosuna uygun kabul ediyorsak, buna kanıyorsak dahası bu alanda yeni bir çekiç gücü olacaksa, uçuşa yasak bölge olacaksa, burası Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi ikinci bir özerk bölgeye kapı açar.

Bundan sonra sözde Kürdistan için ikinci bir sütun diker. Tedbir alınmazsa ateş bize sıçrar.

OY HESABI YAPMIYORUZ, MESELELER ÇÖZÜLSÜN

Size neden 'Meclis'in uzman çavuşu' diyorlar? Uzman çavuşların hakları konusunda yaptığınız çalışmalar ne durumda?

Ben kendimi uzman çavuş, jandarma hissediyorum. Bu kahramanların problemlerinin çözülmesi konusunda bütün samimiyetimizle çalışıyoruz.

Meseleye siyasi bakmıyoruz. Oy hesabı yapmıyoruz. Uzmanlar, TSK'nın belkemiğidir. Şu anda vatanın dağında taşında soğuk demeden beka mücadelesi veriyorlar. Fırat'ın doğusunu yerle yeksan edeceksek bunu uzman çavuşlarımız yapacak.

Bu kardeşlerimiz kadro istiyorlar. Söz de aldık, oldu sayıyoruz. Uzman çavuşlarımız gösterilen her hedefe ulaşıyor. Bu kardeşlerimiz şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor. Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun. Ben bunun da olacağına inanıyorum.

X+Y=Z GERÇEKLEŞECEK

1 Nisan sabahını şaka falan beklemiyor, umut bekliyor. 1 Nisan sabahını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü bir şekilde gelecek iradesini ortaya koyması bekliyor.

1 Nisan sabahı Türkiye'yi Cumhur İttifakı'nın zaferi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Bir kez daha tarihe şahitlik edeceğiz. Ben Cumhur İttifakı'nın sahip olmuş olduğu ilke, ahlak, değerler, samimiyet bütün bunları hesaba kattığımızda x+y=z formülünün 31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahı gerçekleşeceğini düşünüyorum.

BAŞARIYA İNANIYORUZ

Seçim çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Etaplar halinde belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Birinci etapta yaklaşık 249 ikinci etapta yaklaşık 423 belediye başkanımızı açıkladık.

Kalanları önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz. 51 ilde demokratik yarışa katılacağız. Cumhur İttifakı'nın tabiatı kapsamında 30 büyükşehirde AK Parti ile uzlaştık.

Başaracağımıza inanıyoruz. Genel başkanımızın da dediği gibi 'Beka mı? Belediye mi?', kesinlikle 'beka' diyoruz. Biz bu konuya '3 belediye fazla aldık, 5 belediye kaybettik' şeklinde bakmadığımızı söyledik. 31 Mart'ta Türklüğün ve Türkiye'nin bekası, milletin bekası kazanacak.

OĞLUM BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, siyasi faaliyetlerinin dışında iyi bir baba. "Kaan adını verdiğimiz yeni doğan bir oğlum var. Beni çok mutlu ediyor" diyen Yönter, mümkün olduğunca oğlunun bakımıyla ilgilendiğini ve eşine yardım ettiğini söyledi.

Türkiye