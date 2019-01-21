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Diyanet, sigara içen personeli hacca göndermeyecek

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Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm birimlere gönderdiği resmi yazıyla, hac görevli seçim mülakatlarında, sigara içmeyen personele öncelik vereceklerini belirtti.
Diyanet, sigara içen personeli hacca göndermeyecek
Diyanet, sigara içen personeli hacca göndermeyecek Diyanet, sigara içen personeli hacca göndermeyecek Diyanet, sigara içen personeli hacca göndermeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş imzasıyla, 17 Ocak 2019 tarihinde tüm birimlere gönderdiği resmi yazıda, sigarayla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Başkan Erbaş imzalı yazıda, personelin hac görevi sırasında, otel önlerinde ve açık alanlarda sigara içmesinin çokça şikayet konusu olduğuna dikkat çekilerek

"Bu itibarla, bu yıl yapılacak hac görevli seçim mülakatlarında sigara içmeyen personel, sigara içen personele tercih edilecek; daha sonraki yıllarda da sigara içen personele hac görevi verilmeyecektir" denildi.

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Kaynak: Memurlar.net

 

 

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