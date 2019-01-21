Kabın içerisindeki yemin üzerine yerleştirdiği mumlarla ahıra giren Muhçu’yu, yakınları da cep telefonuyla kayda aldı. ‘İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana’ diyerek, 1 yaşına giren düvesine sevgisini gösteren kadının görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

BİRİ GÖRÜP DERS ÇIKARIR

Hayvanlara yapılan şiddete tepki gösterip, onlara değer verilmesi gerektiğini anlatan Havva Muhçu, “Baktım herkes çocuğuna doğum günü sürprizi yapıyor. Ayşegül’e, böyle bir sürpriz yaptım. Sokaklarda hayvanlara yapılan şiddeti görüyoruz. Onlara çok üzülüyorum, görünce ağlıyorum. Bu zamana kadar hayvanlara pek fazla değer verilmedi. Belki benden biri görüp de ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir” dedi.