Karamollaoğlu: Ne adalet var ne de kalkınma

Karamollaoğlu, “İktidar oluşan ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı bilmiyor. Arkadaşlar bizden ayrıldı. Parti kurdular. Kurdukları partinin ismini ‘adalet ve kalkınma’ koydular. Ülkede şimdi ne adalet var ne de kalkınma var” dedi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, “İktidar oluşan ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı bilmiyor. Arkadaşlar bizden ayrıldı. Parti kurdular. Kurdukları partinin ismini ‘adalet ve kalkınma’ koydular. Ülkede şimdi ne adalet var ne de kalkınma var” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yurt gezilerine dur durak vermeden devam ediyor. Yerel seçimlere kısa bir süre kala Karamollaoğlu, Ege Bölgesi’nin lokomotif kenti Denizli’de önemli temaslarda bulundu. Karamollaoğlu, burada partisinin il divan toplantısına katılarak, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu’na, Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Şerafettin Kılıç ve İsmail Hakkı Akkiraz eşlik etti. Toplantının son kısmında Karamollaoğlu, belirlenen ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı.

ÜLKEDE DOĞRU TEŞHİSİ YAPAN SAADET PARTİSİ VAR

Türkiye’nin badireli bir dönemden geçtiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, “İktidar oluşan ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı bilmiyor. Arkadaşlar bizden ayrıldı. Parti kurdular. Kurdukları partinin ismini ‘adalet ve kalkınma’ koydular. Ülkede şimdi ne adalet var ne de kalkınma var. İşsizlik her geçen gün artıyor. Ne yazık ki, bu arkadaşlar ülkemizin problemini çözemedi. Enflasyon aldı başını gidiyor. Bugün ülke problemini doğru teşhis eden Saadet Partisi var. Bizi sadece beğenmeniz ülke problemini çözmez. Ülke problemlerini çözmek için gelip bizimle birlikte elinizi taşın altına koyacaksınız. Eğer iş ehline verilmezse sorunlar çözülmez. Biz daha önce ülke problemlerini nasıl çözdüğümüzü milletimize gösterdik” diye konuştu.

KİMSE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN, ÇARE VAR

Karamollaoğlu, 28 Şubat’ı zamanında ortaya çıkaranların ve kendilerine o dönemde zulüm edenlerinin AK Parti’yi ortaya çıkardığını belirterek, şöyle devam etti: “AK Parti’yi siz ortaya çıkardınız. Onlar hatalarını kabul etmek zorunda. AK Parti onların hataları üzerine inşa edildi. AK Parti de adalete vurgu yaparak geldi. Ama şimdi, ‘adalet biziz’ diyorlar. Biz bu ülkenin problemlerini biliyoruz. Biz doğruları ve gerçekleri söylüyoruz. Bizim gittiğimiz yoldan gitmeden bu ülkenin problemlerini çözemezsiniz. Bu millet uyanacak. Bizim mesuliyetimiz çok fazla. Milli Görüşçüler ve Saadet Partililer hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasın. Kimse ümitsizliğe kapılmasın, ‘çare var’ diyoruz. İktidardakiler bugün ülkede kendileri dışındakileri şer ittifakı olarak görüyor. Ülkede bölücülüğü artırıyorsun. Ağzından çıkan söz seni gösteriyor. Biz iktidara geldiğimizde yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz.”

EĞİTİM TAM ANLAMIYLA KEŞMEKEŞ

Mahalli seçimlere gidilirken ciddi bir hamle yapacaklarını dile getiren Karamollaoğlu, “Bugüne kadar Saadet Partisi’ne oy vermeyenleri ikna etmeliyiz. Yolsuzluk yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bütün ihaleleri şeffaf yapacağız. Devlettekiler denetlenecektir. ‘İtibarda israf olmaz’ diyen bir anlayış ülkeyi uçuruma götürüyor. Eğitim sistemi tam anlamıyla keşmekeş bir hal aldı. Ehil adam yetiştiremiyoruz. 17 yıldır iktidarda olacaksınız ve eğitimi daha yerine oturtamayacaksınız. Böyle bir iktidar olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

KİMSE ÇIKIP YAPTIRIM UYGULAMIYOR

Karamollaoğlu, hükümetin dış politika anlayışını eleştirerek, “İktidardakiler ‘Amerika bu ne biçim müttefik’ diyor. Amerika 1 bucuk milyon Müslüman’ı katlederken siz neredeydiniz. Hiç utanmıyorsunuz. Suriye’nin bu kadar karışmasına kim neden oldu? Şimdi seçim yaklaştı ‘İsrail terör devleti’ diyorlar. Kimse çıkıp İsrail’e bir yaptırım uygulamıyor. İsrail Mavi Marmara’ya saldırdığında bir şey yapmadınız. O şehitleri sattınız! Bunun bedelini tarihte ödeyeceksiniz. Şimdi AK Parti yöneticilerini korku sardı. Ülke korku imparatorluğundan kurtulamadan ayağa kalkamaz. Hükümdara karşı hakkı dile getirenler diğer dünyada itibar görecektir. Biz azimliyiz ve kararlıyız. Gerçekleri dile getireceğiz” şeklinde konuştu.

NEDEN ŞİMDİ ÇAY-SİMİT HESABI YAPMIYORSUNUZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yaptığı ‘çay-simit hesabını’ hatırlatan Karamollaoğlu, “Tayyip Bey’in şimdi sofrasına simit geliyor mu bilmiyorum ama çay geliyordur. Önceden çay simit hesabı yapıyordu. Şimdi bu hesabı neden yapmıyorsunuz? Arkadaşlar, beceremediniz. Bu milletin karnı artık çay simitle doymuyor. Fabrikaları kapatarak bu iş çözülmez. İktidara geldiğimizde bir dönüm arazi bile boş kalmayacak. Bütün arazileri ekeceğiz. Cumhurbaşkanı şimdi diyor ki, bu denizlerde kim binaları dikti. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorsun, görmedin mi bunları? Bu kadar pişkinlik olmaz” ifadelerini kullandı.

KILIÇ: EL ELE VERELİM

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “Bütün Türkiye’de olduğu gibi Denizli’mizde de kazanmak için seferber olmalıyız. Takatimizi sonuna kadar kullanmalıyız. Bu seçimlerde inşallah Denizli’nin bütün ilçelerinde çalışmalarımızı artıracağız. Hep beraber el ele verelim, Saadet Partimizi layık olduğu yerlere taşıyalım” dedi.

ERYILMAZ: SAADETLİ BELEDİYELERLE UYANACAĞIZ

Saadet Partisi Denizli İl Başkanı Ahmet Eryılmaz, “Önümüzde bir seçim var. Yoğun bir tempoyla karşı karşıyız. Bu seçimlerde istediğimiz neticeyi alacağız. İnşallah 1 Nisan sabahına Saadetli belediyelerle uyanacağız” diye konuştu.

Milli Gazete