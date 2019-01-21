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İstanbul'da Suriyeli genç kızdan bir dizi gariplik

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İstanbul'da bir genç kız taksiden inip hızla ilerleyerek denize atladı, onu gören bir tekne çalışanı yüzerek kızı kurtardı ve polisi aradı. Kız çıkınca polise, kendisini kurtaran kişiyi cep telefonunu çalmakla suçladı.
İstanbul'da Suriyeli genç kızdan bir dizi gariplik
İstanbul'da Suriyeli genç kızdan bir dizi gariplik İstanbul'da Suriyeli genç kızdan bir dizi gariplik İstanbul'da Suriyeli genç kızdan bir dizi gariplik

İstanbul'da Suriyeli bir genç kız taksiden inip hızla ilerleyerek denize atladı, onu gören bir tekne çalışanı yüzerek kızı kurtardı ve polisi aradı. Kız çıkınca polise, kendisini kurtaran kişiyi cep telefonunu çalmakla suçladı. 

Şok olay, İstanbul'un Balat sahilde meydana geldi. Suriyeli genç bir kadın, taksiden inerek denize atladı. Denizde çırpınan kadını gören tekne çalışanı, hemen denize atlayıp onu kurtardı. Tekne çalışanı, kadını sahile çıkarttıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

POLİS TEKNEDE ARAMA YAPTI

Suriyeli kadın, olay yerinde bulunan polislere kendisini kurtaran kişinin cep telefonunu çaldığını iddia etti. Genç kadın, kendisini sudan çıkaran kişiden şikayetçi olunca polis ekipleri, tekne çalışanının üzerinde ve teknede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen kadının cep telefonu bulunamadı. Suriyeli kadın, ambulans ile hastaneye kaldırılırken kendisini kurtaran tekne çalışanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"POLİSİ DE AMBULANSI DA BEN ÇAĞIRDIM"

Suriyeli kadının canını kurtaran tekne çalışanı, "Denize atlarken görmüşler, biz de sudan aldık kenara çıkarttık. Şimdi de 'telefonumu aldınız' diyor. Polisi de ambulansı da ben çağırdım" diye konuştu.

Olaya şahit olan Mehmet Uzun da, "Taksiden indi direkt denize atladı. Bizim teknedeki arkadaşlar denizden çıkarttılar. Kendisini kurtaran kişiyi hırsızlıkla itham etti. Onu çıkartan adam sadece sudan çıkarttı, teknesine bile almadı" dedi.

 

 

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