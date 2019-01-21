SP Gaziosmanpaşa Adayı Bilal Ay: “Aşk” ile yöneteceğiz

“AŞK Belediyeciliği bizim mottomuz. AŞK’ın A’sı Adalet ve Azim demek. AŞK’ın Ş’si Şeffaflık ve Şefkat demek. Aşkın K’si Kalite ve Kararlılık demek.”

Saadet Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Bilal Ay ile Gaziosmanpaşa’yı ve seçimleri konuştuk.

Gaziosmanpaşa’da “AŞK” Belediyeciliği olarak sloganlaştırdığı anlayışı hakim kılacağını söyleyen Ay, AŞK’ın açılımını şöyle yaptı: “AŞK Belediyeciliği bizim mottomuz. AŞK’ın A’sı Adalet ve Azim demek. AŞK’ın Ş’si Şeffaflık ve Şefkat demek. Aşkın K’si Kalite ve Kararlılık demek.”

-Bilal Bey, Gaziosmanpaşa’da tanındığınızı ve oldukça sevildiğinizi duyuyorum ancak yine sizi bir de sizden dinleyelim istiyorum.

1980 yılında Gaziosmanpaşa’da doğdum. Aslen Çankırılıyım. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi ilçemizde tamamladım. Kamu Yönetimi alanında lisans eğitimi aldım. Gaziosmanpaşa’nın kulüplerinde uzun süre futbol oynadım.

İlk gençlik yıllarımdan itibaren siyasetin içerisindeyim. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde çeşitli kademelerde görevler aldım. Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı yaptım. 2014 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa’dan Belediye Başkan Adayı oldum. Yine Saadet Partisi’nden milletvekili adaylıklarım var.

Uyuşturucu başta olmak üzere, toplumdaki tüm olumsuzluklarla mücadele etmeye çalışan Temiz Toplum Derneği ’nin Genel Başkanlığı’nı yürütüyorum.

Evliyim. Üç çocuk babasıyım.

-Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayısınız. Peki ilçeniz sizin için ne ifade ediyor?

Gaziosmanpaşa benim doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım yer. Sokaklarında oynadığım, insanlarıyla dost, arkadaş, kardeş olduğum, güneşinde ısınıp, yağmurunda ıslandığım yer.

Beni ben yapan, beni Gaziosmanpaşalı yapan yer. Sokaklarını adım adım bildiğim, insanlarını çok sevdiğim, aşık olduğum yer.

-Peki, Gaziosmanpaşa’nın mevcut durumu nasıl? Mevcut yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle Gaziosmanpaşa için her kim bir adım attı ise, hem kim küçükte olsa ilçemizin faydasına bir çalışma yürüttü ise onlara teşekkür ederek bu sorunun cevabına başlamak istiyorum.

Bugün, objektif bir değerlendirme yaptığımızda ilçemizin durumunu hakkında olumlu değerlendirme yapmak pek mümkün görünmüyor. Bugün ilçemizde, çocuklar mutsuz, gençler mutsuz, büyüklerimiz mutsuz… Okullar, esnaf, sokaklar mutsuz. Kentsel dönüşümden mağdur olmuş insanlarımız mutsuz.

Bugün pek çok ilçede rutin haline gelmiş hizmetler bile Gaziosmanpaşa’mızda yok. Çevre ilçelerimizin de gerisindeyiz. İşte biz bu durumu değiştirebilmek, Gaziosmanpaşalı hakettiği hizmeti alabilsin diye yola çıktık.

-Bunu nasıl yapacaksınız?

AŞK ile yapacağız…

-Bunu biraz açar mısınız?

AŞK Belediyeciliği bizim mottomuz. AŞK’ın A’sı Adalet ve Azim demek. AŞK’ın Ş’si Şeffaflık ve Şefkat demek. Aşkın K’si Kalite ve Kararlılık demek.

Biz adil olacağız. Şehri yönetirken partizanlık, hemşericilik, adam kayırmacılık yapmayacağız. Kimseyi kimseye üstün tutmayacağız!

Biz azimli olacağız. Gaziosmanpaşa için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

Biz şeffaf olacağız. Her işimizde şeffaf olacağız. Hesap veren yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Makam odasının kapısını sökeceğiz.

Sadece adil olmak yetmez aynı zamanda şefkatli de olacağız. Herkesi, 500 bin kişiyi bir ailenin ferdi olarak görecek, bağrımıza basacağız!

Biz kaliteli hizmet üreteceğiz. A’dan Z’ye bütün işlerimizi titizlikle ve kaliteli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Vizyon projeler ile ilçemizi yükselen değer haline getireceğiz.

Biz kararlı olacağız. Yılmayacağız. Yorulmayacağız. Bahanelere sığınmayacağız. Hep birlikte başarıya kilitleneceğiz ve başaracağız.

Ayrıca bunlarla birlikte, tepen inmeci bir anlayışla hareket etmeyeceğiz. Ulaşılabilir olacağız. Herkesin fikrini alacak, Gaziosmanpaşa’yı Gaziosmanpaşalı ile birlikte yöneteceğiz.

GAZİOSMANPAŞA’YA 200 PROJE

-Projeleriniz hazır mı peki?

Hazırlıkları tamamlanmak üzere. 2014’te tam 153 projemiz vardı. Bu seçim için hem onları gözden geçiriyor hem de yeni projelerimiz üzerine çalışıyoruz. Tahminim 200 projeyi Gaziosmanpaşalıların takdirine sunacağız.

SEÇİMİN FAVORİSİ BİZİZ

-Seçim için bir tahmininiz var mı peki?

Net bir şey söylemek, rakam vermek elbette çok güç. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. 2014 yılında sayısal olarak bakıldığında partimin Türkiye’deki en yüksek oyunu aldım. Hemen herkesle iyi ilişkiler kurdum. Her kesimin 2. partisi olmayı başardım.

O günden bu yana Gaziosmanpaşalıların ilgisinin artarak devam ettiğini müşahede ediyorum. Hemen her kesimden uzun süredir sevgi ve destek mesajları alıyorum. Yapılan kamuoyu yoklamaları da bunu ortaya koyuyor. Tabii 31 Marta kadar neler olur bilinmez ama anketlere göre bugün itibariyle seçimin favorisi olarak görülüyorum.

HER GÖRÜŞTEN GÖNÜLLÜMÜZ VAR!

-Bir de gönüllüleriniz var…

Evet, her görüşten insanımızın Gaziosmanpaşa idealinde buluştuğu gönüllüler ekibimiz var. Bu arkadaşlarımız bizimle farklı partilere mensuplar ancak Gaziosmanpaşa daha iyi hizmet alsın diye aktif bir çalışmanın içerisindeler. Gençler, kadınlar, esnaflar her kesimden Gaziosmanpaşalılar bu gönüllü hareketin içerisindeler.

GAZİOSMANPAŞA’NIN MİLLİ TAKIMI

-Peki ya kadronuz?

Çok kaliteli bir kadro için uzun süredir çalışıyoruz. Kadromuz tabiri caizse “Gaziosmanpaşa’nın milli takımı” olacak. Gaziosmanpaşa’ya kim daha iyi hizmet edebilecekse, görüş ayırt etmeden, siyasi parti ayırt etmeden kadromuza alacağız.

Gaziosmanpaşa’ya gönül vermiş herkesi, Gaziosmanpaşa’ya hizmet ideali çatısı altında birleştireceğiz. Bunun adımlarını da attık, atıyoruz. Çok yakında sürprizlerimizi Gaziosmanpaşalılar ile buluşturacağız.

Dürüst, çalışkan, halkla iç içe, işinin ehli, temiz bir kadro ile karşılarına çıkacağız.

-Gaziosmanpaşa’da bir kentsel dönüşüm meselesi var…

Mevcut idareciler maalesef süreci oldukça kötü yönettiler. Bugün Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşümden mağdur olmayan neredeyse hiç kimse yok.

Bizim 2014’te ortaya koyduğumuz ve “haksal dönüşüm” olarak ortaya koyduğumuz bir projemiz vardı. Hemşehrilerimiz bunu çok da beğenmişlerdi. Gaziosmanpaşalının kendi semtinde kaldığı, şehri aşırı kalabalıklaştırmayacak ve kentsel dönüşümün maliyetini halkımızın omuzlarına yıkmayan bir projeydi bu. Göreve geldiğimizde yaşanan mağduriyetleri hızla giderecek adımları atacağız. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin buna gücü var. Yeter ki kaynaklar doğru kullanılsın.

-Bir önceki seçimlerde Roman vatandaşlarımıza yönelik projeleriniz de oldukça dikkat çekiciydi…

Sadece Roman kardeşlerimiz için değil toplumun her kesimi için özel çalışmalarımız olacak. Çocuklar, gençler, hanımlar kısaca toplumun her kesiminin mutlu olacağı bir Gaziosmanpaşa’yı elbirliği ile kuracağız.

Adaylığınızın yanı sıra Temiz Toplum Derneği Genel Başkanısınız. Derneğiniz vasıtasıyla özellikle uyuşturucu ile aktif bir mücadele içerisindesiniz. Seçimleri kazanırsanız belediye bünyesinde de uyuşturucu ile mücadele edecek misiniz?

Tabii ki edeceğiz. Bu sorun tahminlerden çok büyük. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Biz sadece kendimiz mücadele etmekle kalmayacağız. Diğer belediyeleri de bu konuda harekete geçirmeye çalışacağız. Bakın bugün sadece İstanbul’da 500 bin kişinin uyuşturucuya bulaştığını öngörüyoruz. Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde etki alanı 2 milyonu bulabiliyor. Buna nasıl kayıtsız kalabiliriz?

Son olarak seçimleri kazandınız diyelim. 5 sene sonra nasıl bir Gaziosmanpaşa hayal ediyorsunuz?

Her şeyden önce mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir ilçe hayal ediyorum.

Yönetimin halka yayıldığı, belediye binasında insanların bürokrasiye takılmadıkları, belediye yöneticilerine kolaylıkla ulaşabildikleri bir anlayışı belediyeye hakim kılmak istiyorum.

Sorun değil çözüm üreten, mağduriyet değil hizmet üreten, Gaziosmanpaşalının kaynaklarının son kuruşuna kadar titizlikle onlar için harcandığı bir belediye düşlüyorum.

Bunun için de, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm Gaziosmanpaşalıların desteğini talep ediyorum.

Habervaktim.com