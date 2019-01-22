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Elektrik desteğinin devlete faturası

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Elektrik desteğinin devlete faturası
Seçim öncesi açılan paketlerde vatandaşı en çok rahatlatacak müjde, 80 TL’nin altındaki elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması oldu.
Elektrik desteğinin devlete faturası Elektrik desteğinin devlete faturası Elektrik desteğinin devlete faturası

Düzenli sosyal yardım alan vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devlet karşılayacak. Tavan fiyat yaklaşık 80 lira olarak belirlenirken, desteğin Hazine’ye ortalama maliyeti yıllık 2.4 milyar olacak.

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik desteği, çalışmaları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Bundan 150 kilovatsaate kadar vatandaşlarımızın yararlanacağını söyledi. Üç bakanlığımızın ekipleri bir araya geldi ve şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor. İnşallah en kısa sürede bu desteklerin nasıl bir sistemle dağıtılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız açıklayacak” diye konuştu. Dönmez, çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak “2.5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak” dedi. Ocak ayının ilk haftasında dar gelirliye müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, sosyal yardım alan ailelere ise müjdesi elektrik faturaları üzerinden oldu. “Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaklaşık 2.5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devletin karşılayacağını söyledi.

Düzenlemeden 10 milyon kişi faydalanırken, desteğin boyutu da belli oldu. 2.5 milyon hanenin tavan fiyat olan aylık 80 TL’lik elektrik faturası desteği 200 milyon lirayı bulacak. Bunun Hazine’ye yıllık etkisi ise ortalama 2.4 milyar lira olarak yansıyacak.

KİŞİ SAYISINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Desteklenecek evde 4 ve üzeri kişi yaşıyorsa 80 lira ödenmesi planlanırken, daha az kişi olan hanelerde destek miktarı düşecek. Düzenli sosyal yardım alan haneler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilecek. Destek miktarından kademeli olarak yararlanacak vatandaşlara faturanın nasıl yansıtılacağı konusunda da iki çalışma üzerinde yoğunlaşılıyor. İlk seçeneğe göre, örneğin 100 liralık tüketimi olan ve destekten tam yararlanacak olan haneye 20 lira fatura çıkarılacak. İkinci seçenekte ise vatandaş kendisine çıkarılan faturanın tamamını ödeyecek daha sonra destek miktarını tahsil edecek.

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