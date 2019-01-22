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Korkutan kriz tahmini!

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Korkutan kriz tahmini!
Global kriz, dünya için büyük bir risk. ABD’li ünlü yatırımcı Jim Rogers, önümüzdeki global ekonomik krizin, şu ana kadar görülenlerin en ağırı olacağını vurguladı.
Korkutan kriz tahmini! Korkutan kriz tahmini! Korkutan kriz tahmini!

Sosyal medyada bir video yayınlama platformu üzerinden yapılan programda açıklamalarda bulunan ünlü yatırımcı Jim Rogers, global krize ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’li ünlü yatırımcı Jim Rogers, önümüzdeki global ekonomik krizin, hayatında gördüklerinin en ağırı olacağını vurguladı ve ekledi: “2008’de büyük bir problem yaşadık. Çünkü her yerde çok fazla borç vardı. Ama o zamandan beri borçlar, her alanda çok çok daha yükseldi. Sadece ABD Merkez Bankası son 10 yılda, bastığı para miktarını yüzde 500 artırdı. Bu yüzden bir sonraki çöküş benim hayatımdaki en kötü kriz olacak.” ABD bankaları Bear Sterns ve Lehman Brothers’ın 2007-2008 döneminde yok olduklarını anımsatan Rogers “Bir sonraki krizde de uzun zamandır piyasada olan bazı kuruluşların yok olduğunu göreceksiniz” dedi. Dünya genelinde toplumsal olaylar, banka kapanmaları ve kritik ürünlerde kıtlıklar görülebileceğini de vurgulayan Rogers, güçlü görülen ekonomilerde de büyük sürprizlerin ortaya çıkacağını savundu ve ekledi: “Bütün büyük ülkeler acı çekecek. Amerika sıkıntı çekecek, Çin sıkıntı çekecek. On yıllardır borcu olmayan Çin’in de artık borcu var. Batı ile ilişkileri olan ve yüksek düzeyde borçlu Çinliler sıkıntı yaşayacak. Çinli şirketler dahi iflas edecek. Başları büyük belada olan, bütçelerini çok aşmış Alman kentleri var. Japonya’nın çok büyük iç borçları var; devasa iç borçlar ve azalan bir nüfus. Yani büyük sürprizler göreceğiz.” Merkez bankalarını da eleştiren ünlü yatırımcı, kendisi çocukken İsviçre Merkez Bankası’nın arkasında sağlam bir zihniyet ve altın olduğunu, şu anda ise İsviçre frangının arkasında ABD teknoloji hisseleri bulunduğunu vurguladı. Rogers “İnsanlar, İsviçre frangına gerçekte ne olduğunu anladıklarında, İsviçre Merkez Bankası’ın pek dostu kalacağını sanmıyorum” diye konuştu.

BÜYÜME YAVAŞTA OLSA SÜRECEK

Dünya Bankası, küresel ekonomik görünümü değerlendirdiği yıllık raporunda, bu yıl ve gelecek yıl büyümenin yavaş da olsa süreceğini tahmin ediyor. Bu yıl için öngörülen küresel büyüme oranı yüzde 2.9 ve 2020 için ise yüzde 2.8. Ancak bu genel anlamda iyimser tahmine fazla odaklanılması, ekonomik performansın bunun gerisinde kalabileceği kaygılarını artırıyor. Dünya Bankası’nın raporunda kesinlikle iyi haberler de var. Küresel ekonomi yavaşlıyor ancak Banka’nın ekonomi uzmanları bunun büyük ihtimalle bir ‘yumuşak iniş’ olacağını söylüyor. Yavaşlama geçen yılın ortalarında başladı ve şimdiye dek ‘düzenli’ seyretti.

2010’DAN BU YANA CİDDİ YATIRIM YOK

Jim Rogers “Japonya Merkez Bankası ise inanılmaz miktarda para bastı. Resmi olarak da söylediler. ‘Sınırsız miktarda. Bu onların sözü. Sınırsız miktarda para basacağız’ dediler” diye ekledi. Krize karşı önlem olarak altına ve gümüşe yatırım yaptığını anlatan ünlü yatırımcı Rogers, 2010 yılından bu yana ciddi bir alım yapmadığını fakat yeni alımlar için fırsat kolladığına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Ciddi bir sorun olduğunda, önce altın ve gümüş çöker. Ama sonuçta insanlar, ah altın almam lazım derler ve altın fiyatları uçar. Bu krizde de aynısının olmasını bekliyorum. Fiyatlar gerilerse umarım daha da çok altın ve gümüş alacak kadar akıllı olurum. Çünkü bu kriz bitmeden altın çok yüksek fiyatlanmış olacak. Hatta bir balona bile dönüşebilir.”

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