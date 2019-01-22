22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 97.955 -0.51
  • Altın: 219,849 0.70
  • Dolar: 5,3448 0.26
  • Euro: 6,0689 0.14

Doların tansiyonu düştü

»
Doların tansiyonu düştü
Merkez Bankası'nın geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de bu sabah güne 5.32 seviyesinde başladı.
Doların tansiyonu düştü Doların tansiyonu düştü Doların tansiyonu düştü

Dış piyasalarda bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Jeopolitik gelişmeler ve lokal veri gündemi de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB’nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5.35 civarına geriledi.

Dolardaki sakin eğilim bu sabaha da yansıdı. Dolar/TL yeni günde 5.3235/5.3275'ten, euro/TL ise 6.0551/6.0693'ten işlem görüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Doların tansiyonu düştüDoların tansiyonu düştüMerkez Bankası'nın geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de bu sabah güne 5.32 seviyesinde başladı.
Süveyş Kanalı resmen para bastı!Süveyş Kanalı resmen para bastı!Mısır'da Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelir 2018'de yüzde 7,5 yükseldi.
KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL olduKKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL olduKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira olarak belirlenirken net ise 2 bin 740 olarak açıklandı.
Korkutan kriz tahmini!Korkutan kriz tahmini!Global kriz, dünya için büyük bir risk. ABD’li ünlü yatırımcı Jim Rogers, önümüzdeki global ekonomik krizin, şu ana kadar görülenlerin en ağırı olacağını vurguladı.
Elektrik desteğinin devlete faturasıElektrik desteğinin devlete faturasıSeçim öncesi açılan paketlerde vatandaşı en çok rahatlatacak müjde, 80 TL’nin altındaki elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması oldu.
Binlerce kişiye vergi iadesi müjdesiBinlerce kişiye vergi iadesi müjdesiİşçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini sona erdirdiği durumlarda ödenen ikale sözleşmesinde 27 Mart 2018 tarihinden sonra yeni bir dönem başladı.
  • Elektrik desteğinin tarihi belli oldu!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:22
  • MHP'li Yönter: Uzman çavuşlara kadro geliyor21 Ocak 2019 Pazartesi 09:17
  • İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir21 Ocak 2019 Pazartesi 08:40
  • MB'den önemli karar!18 Ocak 2019 Cuma 12:24
  • Türkiye'ye geldi! Tonlarca altın için geri sayım17 Ocak 2019 Perşembe 11:15
  • 250 bin doları duyan geldi tüm zamanların rekoru kırıldı17 Ocak 2019 Perşembe 10:55
  • Borcu olanlar dikkat! O tarihe kadar ödeyene faiz yok17 Ocak 2019 Perşembe 10:05
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı16 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
  • Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!16 Ocak 2019 Çarşamba 14:20
  • 13 Türk devi düğmeye basıyor! Tam 3 trilyon dolar16 Ocak 2019 Çarşamba 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri