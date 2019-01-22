Doların tansiyonu düştü

Merkez Bankası'nın geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de bu sabah güne 5.32 seviyesinde başladı.

Dış piyasalarda bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Jeopolitik gelişmeler ve lokal veri gündemi de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB’nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5.35 civarına geriledi.

Dolardaki sakin eğilim bu sabaha da yansıdı. Dolar/TL yeni günde 5.3235/5.3275'ten, euro/TL ise 6.0551/6.0693'ten işlem görüyor.