MHP'nin seçim sloganı belli oldu

MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

Bu sloganın yanı sıra “Sağduyunun Birlikteliği, Cumhur İttifakı" ve "Türkiye Ehline Emanet" gibi sloganlar da seçim sırasında kullanılacak. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı'nın performansının ölçüleceğini dile getiren Yalçın, "O bakımdan, 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde de ekseriyetle parti ve ittifak tercihinin öne çıkacağını öngörmekteyiz. Sandığa giden seçmenin çoğunlukla 'Hangi partiyi destekliyorsam, hangi partiye kendimi ait hissediyorsam, hangi ittifakta ülkem, bölgem ve halkım adına yarar görüyorsam onun adayına oyumu veririm.' düşüncesiyle hareket edeceğini söylemek abartılı olmayacaktır. Denilebilir ki 31 Mart Yerel Seçimleri klasik bir mahallî seçim olmasının ötesinde millî mutabakat ruhunu sandığa yansıtan bir seçim olacaktır."

Yalçın, 31 Mart Yerel Seçimleri için kampanya çalışmalarını yürütmek üzere MHP milletvekilleriyle MDK ve MYK üyelerinin Genel Merkezimiz tarafından farklı ekipler hâlinde görevlendirildiğini kaydetti.

Yalçın, 24 Ocak Perşembe günü, Milliyetçi Çalışma Partisinin MHP’ye dönüşmesinin 26. yıl dönümü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Bahçeli’nin katılımıyla belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirileceğini kaydetti. Bahçeli'nin, 27 Ocak Pazar günü de İstanbul’da il ve ilçe teşkilatlarıyla yemekli toplantıda bir araya geleceğini belirten Yalçın, aynı gün TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı da ziyaret edeceğini duyurdu.

Yalçın, Bahçeli'nin 9 Şubat Cumartesi günü de Adana’da MHP’nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamalarına katılacağını açıkladı.