Dask Nedir? Dask Ne İşe Yarar?

Ülkemizde daha önce meydana gelen depremler bu doğal afetin neden olabileceği felaketleri defalarca deneyimlememizi sağladı. Depremi önlemek günümüz teknolojisinde elbette mümkün değil. Ancak bu riski göz önünde bulundurarak çeşitli önlemler almak mümkün olabiliyor. Bu önlemlerden biri de zorunlu deprem sigortasıdır.

Kısaca dask olarak adlandırılan bu sigorta bir deprem meydana gelmesi durumunda depremin neden olacağı maddi hasarların tazmin edilmesine yönelik olarak düzenlenir. Yasal olarak tüm konut sahiplerinin yaptırması zorunlu olan bu sigorta deprem durumunda binanın sadece bir bölümünün zarar görmesi durumunda da devreye girebiliyor. Ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi için mutlaka binanın tamamının depremden zarar görmüş olması gerekmiyor.

Zorunlu Deprem Sigortasının Teminatları Neler?

Dask sigortası sadece depreme bağlı olarak ortaya çıkan zararları karşılamıyor. Aynı zamanda depremden kaynaklanan tsunami, yangın, infilak gibi durumlardan kaynaklı olarak binalarda meydana gelen hasarın karşılanması da mümkün oluyor. Bu anlamda zorunlu deprem sigortasının teminatlarının oldukça geniş tutulduğunu belirtebiliriz. Söz konusu zararların ne oranda karşılanacağı ise poliçede belirtilen limitlere bağlı olarak değişebiliyor.

Dask Yaptırmak İçin Gereken Belgeler

Devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigorta olandask yaptırmak için gerekenler şu şekilde:

Konut sahibinin adı, soyadı

Konut sahibinin adresi ve telefon numarası

Binanın açık adresi

Konut sahibinin vergi kimlik numarası

Tapu bilgileri

Mekanın kullanım şekli

Binanın yüzölçümü bilgisi ve kat sayısı

Bu bilgilerle sigortanın yaptırılması mümkün oluyor. Riskin gerçekleşmesi durumunda ise 15 gün içerisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na başvuru yapmak gerekiyor. Ayrıca sigortayı yapan firmaya da başvuru yapılabilir.

Zorunlu deprem sigortası ile teminat altına alınmış olan evlerle ilgili ödemelerin nasıl yapıldığı ya da hangi teminatların bu sigorta poliçesine dahil edildiği gibi merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını internetten öğrenebilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi almak için Generali internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede dask ile ilgili her türlü soruya yanıt bulmak mümkün! Ayrıca dask sigortasında poliçe bedellerinin nasıl hesaplandığı ve nelerin dikkate alındığı gibi bilgilere de kolaylıkla erişebilirsiniz.