22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 16°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 98.987 1.05
  • Altın: 220,669 1.08
  • Dolar: 5,3488 0.33
  • Euro: 6,0733 0.21

Dask Nedir? Dask Ne İşe Yarar?

»
Dask Nedir? Dask Ne İşe Yarar?
Bildiğiniz gibi Türkiye deprem riskinin bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor.
Dask Nedir? Dask Ne İşe Yarar? Dask Nedir? Dask Ne İşe Yarar? Dask Nedir? Dask Ne İşe Yarar?

Ülkemizde daha önce meydana gelen depremler bu doğal afetin neden olabileceği felaketleri defalarca deneyimlememizi sağladı.  Depremi önlemek günümüz teknolojisinde elbette mümkün değil. Ancak bu riski göz önünde bulundurarak çeşitli önlemler almak mümkün olabiliyor. Bu önlemlerden biri de zorunlu deprem sigortasıdır.

Kısaca dask olarak adlandırılan bu sigorta bir deprem meydana gelmesi durumunda depremin neden olacağı maddi hasarların tazmin edilmesine yönelik olarak düzenlenir. Yasal olarak tüm konut sahiplerinin yaptırması zorunlu olan bu sigorta deprem durumunda binanın sadece bir bölümünün zarar görmesi durumunda da devreye girebiliyor. Ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi için mutlaka binanın tamamının depremden zarar görmüş olması gerekmiyor.

Zorunlu Deprem Sigortasının Teminatları Neler?

Dask sigortası sadece depreme bağlı olarak ortaya çıkan zararları karşılamıyor. Aynı zamanda depremden kaynaklanan tsunami, yangın, infilak gibi durumlardan kaynaklı olarak binalarda meydana gelen hasarın karşılanması da mümkün oluyor. Bu anlamda zorunlu deprem sigortasının teminatlarının oldukça geniş tutulduğunu belirtebiliriz. Söz konusu zararların ne oranda karşılanacağı ise poliçede belirtilen limitlere bağlı olarak değişebiliyor.

Dask Yaptırmak İçin Gereken Belgeler

Devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigorta olandask yaptırmak için gerekenler şu şekilde:

Konut sahibinin adı, soyadı
Konut sahibinin adresi ve telefon numarası
Binanın açık adresi
Konut sahibinin vergi kimlik numarası
Tapu bilgileri
Mekanın kullanım şekli
Binanın yüzölçümü bilgisi ve kat sayısı

Bu bilgilerle sigortanın yaptırılması mümkün oluyor. Riskin gerçekleşmesi durumunda ise 15 gün içerisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na başvuru yapmak gerekiyor. Ayrıca sigortayı yapan firmaya da başvuru yapılabilir.

Zorunlu deprem sigortası ile teminat altına alınmış olan evlerle ilgili ödemelerin nasıl yapıldığı ya da hangi teminatların bu sigorta poliçesine dahil edildiği gibi merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını internetten öğrenebilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi almak için Generali internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede dask ile ilgili her türlü soruya yanıt bulmak mümkün! Ayrıca dask sigortasında poliçe bedellerinin nasıl hesaplandığı ve nelerin dikkate alındığı  gibi bilgilere de kolaylıkla erişebilirsiniz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kapsamlı Emlak Arama Motoru: FlatfyKapsamlı Emlak Arama Motoru: FlatfyEmlak sektörü günümüzde oldukça rekabetçi ve tahmini zor bir hale gelmiştir.
Dask Nedir? Dask Ne İşe Yarar?Dask Nedir? Dask Ne İşe Yarar?Bildiğiniz gibi Türkiye deprem riskinin bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor.
İstanbul'da Suriyeli genç kızdan bir dizi gariplikİstanbul'da Suriyeli genç kızdan bir dizi gariplikİstanbul'da bir genç kız taksiden inip hızla ilerleyerek denize atladı, onu gören bir tekne çalışanı yüzerek kızı kurtardı ve polisi aradı. Kız çıkınca polise, kendisini kurtaran kişiyi cep telefonunu çalmakla suçladı.
İyi ki doğdun Ayşegül!İyi ki doğdun Ayşegül!Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Havva Muhçu, ‘Ayşegül’ adını verdiği dişi düvesine, doğum günü kutlaması yaptı.
Diyanet, sigara içen personeli hacca göndermeyecekDiyanet, sigara içen personeli hacca göndermeyecekDiyanet İşleri Başkanlığı, tüm birimlere gönderdiği resmi yazıyla, hac görevli seçim mülakatlarında, sigara içmeyen personele öncelik vereceklerini belirtti.
Kadın seyis atları çocuklarından ayırt etmiyorKadın seyis atları çocuklarından ayırt etmiyorAdana Hipodromu Atla Terapi Merkezinde seyis olarak görev yapan Fadime Ataş, antrenmanından beslenmesine kadar tüm bakımlarını yaptığı atları çocuğu gibi seviyor.
  • Babasına karaciğeriyle umut oldu17 Ocak 2019 Perşembe 12:57
  • Tandır ateşinde ekmeğini kazanıyor16 Ocak 2019 Çarşamba 12:00
  • İmamın cübbesini çaldılar16 Ocak 2019 Çarşamba 11:16
  • Sosyal medyadan canlı yayında intihar etti16 Ocak 2019 Çarşamba 11:14
  • Adana'da caddeler sokaklar göle döndü16 Ocak 2019 Çarşamba 10:45
  • Türk geline etekli damat16 Ocak 2019 Çarşamba 09:32
  • Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var16 Ocak 2019 Çarşamba 09:27
  • Barış Arduç ticarete atıldı15 Ocak 2019 Salı 08:41
  • Gamze Özçelik Afrika'ya uçtu14 Ocak 2019 Pazartesi 10:12
  • Karadeniz'de Kalandar Gecesi etkinliği14 Ocak 2019 Pazartesi 09:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri