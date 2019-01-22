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Bu kez MHP açıklayacak

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Bu kez MHP açıklayacak
AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında tanıtılan MHP'li adayların ardından, MHP'den de karşılık geldi.
Bu kez MHP açıklayacak Bu kez MHP açıklayacak Bu kez MHP açıklayacak

31 Mart 2019 seçimlerinde de ittifak kuran AK Parti ve MHP, bazı illerde ilçe belediye başkanlıklarını paylaşmıştı. AK Parti aday tanıtım toplantısında MHP'nin adayları da tanıtılmış, sahneye çağrılmıştı.

KARŞILIKLI JEST

Önümüzdeki günlerde Adana'da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek olan MHP'nin de aynı jesti planladığı öğrenildi.

AK PARTİ'NİN ADAYLARINI DA MHP TANITACAK

TRT Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin adaylarının, MHP'nin aday tanıtım programına katılacaklarını ifade etti.

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