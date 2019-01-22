Bu kez MHP açıklayacak

31 Mart 2019 seçimlerinde de ittifak kuran AK Parti ve MHP, bazı illerde ilçe belediye başkanlıklarını paylaşmıştı. AK Parti aday tanıtım toplantısında MHP'nin adayları da tanıtılmış, sahneye çağrılmıştı.
KARŞILIKLI JEST
Önümüzdeki günlerde Adana'da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek olan MHP'nin de aynı jesti planladığı öğrenildi.
AK PARTİ'NİN ADAYLARINI DA MHP TANITACAK
TRT Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin adaylarının, MHP'nin aday tanıtım programına katılacaklarını ifade etti.