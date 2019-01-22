Bayındır Sağlık Grubundan çocuklara özel hizmet

Türkiye’de 26 yıldır etik, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti verme misyonuyla çalışmalarına devam eden, sağlık sektörünün lider ve öncüleri arasında yer alan Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu, yeni yılda geleceğimiz olan çocuklar adına önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında çocuk alerji, çocuk gastroentroloji, çocuk nöroloji, çocuk kardiyoloji, çocuk cerrahisi, yeni doğan ve çocuk gelişimi üst ihtisas dallarıyla hizmet veren sayılı sağlık kurumlarından biri olan Bayındır Sağlık Grubu’nun Söğütözü Hastanesi, şimdi de yalnızca çocuk hastalara özel pediatri servis katını hizmete açtı.

Çocukların tüm tedavi süreçlerini güvenli, eğlenceli, keyifli ve rahat geçirmelerini sağlayacak şekilde onlara özel tasarlanan pediatri servisinde, uzman çocuk doktorları ile özel eğitimli hemşireler kesintisiz hizmet verecek.

Kaliteli sağlık hizmetlerini yaygınlaştırma vizyonuyla, kurulduğu 1992 yılından beri çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Bayındır Sağlık Grubu, sağlıklı nesiller yetiştirme misyonunu bir üst seviyeye taşıyor. Bayındır Söğütözü Hastanesi kurulduğu günden bu yana çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının birçok üst ihtisas dalında sunduğu hizmeti, şimdi de yalnızca çocuk hastalara özel ayırdığı pediatri servisinde sürdürecek.

Bayındır Söğütözü Hastanesi, yeni çocuk servisinde, 0-18 yaş aralığında bulunan çocuk ve ergenlerin yatarak tedavi görmelerini gerektiren her türlü sağlık sorunlarına yönelik tam kapsamlı sağlık hizmeti verecek.

YALNIZCA ÇOCUKLARA ÖZEL HİZMET

Bayındır Söğütözü Hastanesi; çocuk alerjisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk cerrahisi, çocuk gelişimi ve yeni doğana kadar birçok üst ihtisas dalında hizmet veriyor. 7 gün 24 saat açık olan pediatri polikliniği ile çocuklara hizmet vererek özellikle çalışan ailelerin, büyük bir ihtiyaçlarını karşılayan Bayındır Söğütözü Hastanesi, yeni pediatri servisi ile de yatarak tedavi hizmeti alması gereken çocuk hastalara kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmeti sunacak.

ÖZEL EĞİTİMLİ DOKTOR VE HEMŞİRE KADROSU

Çocukların sadece hastalıklarıyla ilgilenmenin yanı sıra, yaşamlarının ilk 18 yılını kapsayan bu dönemi sağlıklı bir yetişkine dönüşerek tamamlayabilmelerini, sağlıklı büyüme ve gelişim göstermelerini, bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını bir bütün olarak ele alarak; erken tanı ve tedavinin önemini her fırsatta vurgulayan Bayındır Sağlık Grubu, bu bilinci taşıyan doktorları ve hemşireleriyle de öne çıkıyor.

DOKTOR KORKUSUNU YENECEK TEDAVİ

Çocukların sağlıklarını ilgilendiren tüm koşulları iyi bilen, aile ve çocuklarla güven ilişkisini de önemseyen özel eğitimli doktor ve hemşire kadrosunun hizmet verdiği Bayındır Söğütözü Hastanesi’nin yeni pediatri katı; doktor, hastane korkusunun önüne geçecek ve cerrahi tedavi süreçlerinde çocuklarda oluşabilecek kaygının giderilmesinde yardımcı olacak şekilde tasarlanan iç dekorasyonu ve fiziksel özellikleri ile de tüm tedavi süreçlerinin güvenli, eğlenceli, keyifli ve rahat geçmesini sağlayacak.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde, çocuklara özel ortamın yanı sıra, güvenliklerini ön planda tutan teknolojik detaylar da dikkat çekiyor. Kalite iyileştirme sürecinin sonu olmayan bir yolculuk olduğu bilincini, çocuk hastalarına sunduğu hizmetlerle de gösteren Bayındır Söğütözü Hastanesi, yeni pediatri katındaki tüm odaları akıllı yataklarla donatarak, bu özelliklerle hasta güvenliğini ön planda tutuyor.

Bayındır Sağlık Grubu’nun Söğütözü Hastanesi, çocuk hastaların güvenliğini sağlayacak teknolojik fonksiyonlar içeren akıllı sistemlerle, nabız, solunum gibi hayati fonksiyonları izleme, sağlık verilerini arşivleme, analiz etme ve yardım çağrılarına cevap verme gibi hizmetleri en hızlı şekilde sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra; hasta düşmelerinin büyük oranda yataktan kalkarken gerçekleştiği göz önüne alınarak kullanılan izleme sistemi ile de yatan hastaların her hareketi takip edilecek.

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası iştiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda, tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu; Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi, Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da sayısı 5’e ulaşan Bayındır Diş Klinikleri ve İzmir’de bulunan Bayındır Alsancak Diş Kliniği’nde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.