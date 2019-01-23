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Türkiye'nin deprem haritası güncellendi

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Yeni haritaya göre; 46 ilde deprem tehlikesi riski azalırken, 6 ilin ise deprem tehlikesi oranı arttı. Ayrıca eski haritada binaların yüzde 44'ü tehlikeli grupta yer alırken yeni haritada bu oran yüzde 26'ya düştü.
Türkiye'nin deprem haritası güncellendi
Türkiye'nin deprem haritası güncellendi Türkiye'nin deprem haritası güncellendi Türkiye'nin deprem haritası güncellendi

1996 yılında kullanıma sunulan Türkiye'nin deprem bölgeleri haritası AFAD Derpem Dairesi Başkanlığı tarafından Mart 2018'de yenilendi. Yeni harita resmen, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ile yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlandı.

Güncellenen harita ile Türkiye'nin en tehlikeli görülen deprem alanı oranı yüzde 42'den yüzde 17'ye indi.

Yeni deprem haritasında aralarında Adana; Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın da bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Yeni haritada 6 ilin ise deprem riski arttı. Bu iller; Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon.

Ayrıca eski haritada binaların yüzde 44'ü tehlikeli gruptayken yeni haritada bu oran yüzde 26'ya düştü.

Habertürk TV'de, Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye'nin yeni deprem haritasını değerlendirdi ve Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

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