Baba kızın banka kredisi kavgası kanlı bitti

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Adnan S. ile beraber yaşadığı kızı Ayşe Yasemin S., bir bankadan çekilen kredi nedeniyle tartışma yaşandı.
İddiaya göre baba Adnan S., kızının kendisine kredi çektirerek borçlandığını öne sürdü.
Baba-kız arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan S., evde bulunan bıçakla öz kızı Ayşe Yasemin S.'yi göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.
Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ayşe Yasemin S.'yi Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ayşe Yasemin S.'nin akciğerlerindeki kanama nedeniyle ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Baba Adnan S. ise polis tarafından gözaltına alındı.