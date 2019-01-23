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Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu

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Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu
Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin yolunu tutan şirket konkordato başvurusunda bulundu.
Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin yolunu tutan şirket konkordato başvurusunda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada nakit akışını yeniden düzenlemek ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla sürecin başlatıldığı açıklandı.

3 aylık geçici mühlet

Şirket, Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulundu. Sözcü'deki habere göre Akyiğit Mağazacılık A.Ş'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme SMM Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal'ı geçici komiser heyeti olarak atadı.

120 mağazası bulunuyor

Türkiye'nin tanınan şirketleri arasında yer alan Collezione; marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy'de açtığı ilk mağazası ile çıktı. Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor.

 

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