Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti

CHP'nin Şişli'de Hayri İnönü'den vazgeçmek istememesi sonrası istifa kararı alan Mustafa Sarıgül, DSP'den ya da bağımsız aday olacak.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Şişli'den aday gösterilmesi bekleniyordu.

Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre CHP, Şişli'de Sarıgül'ü aday göstermeye yanaşmadı.

"ÜZÜLEREK İSTİFA EDİYORUM"

Bu gelişmelerin ardından Mustafa Sarıgül de istifa kararı aldı. Sarıgül, kendi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına, yıllarımı verdiğim CHP’den üzülerek istifa ediyorum.

Bu kararımın başta Şişli’de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

SİYASETİ BIRAKMIYORUM

Akıllara bazı sorular gelebilir. Bazı olası sorulara cevap vererek bitirmek isterim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net; Hayır!

Şişli’ye vereceğim daha çok hizmetler var. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor?

Cevabım net; kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum.. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim.

ŞİŞLİ'DEN ADAY OLACAĞIM

Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişlide Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet!

Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim.

Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız."

İKİ İHTİMAL VAR

Yeniden Şişli'de belediye başkanı olmak isteyen Sarıgül'ün Demokratik Sol Parti (DSP) ya da bağımsız olarak aday olması bekleniyor.

SARIGÜL'ÜN KARŞISINA İNÖNÜ

CHP'nin ise bu süreçte Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'yü yeniden aday göstermesi bekleniyor. Ancak bilindiği gibi Sarıgül'ün Şişli'de önemli bir oy potansiyeli var.

Öte yandan AK Parti de Nihal Yıldırım'ı Şişli için aday göstermişti. Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP de, Nihal Yıldırım'ı destekleyecek.