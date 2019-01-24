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Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...

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2018 Yılı Kasım ayında 1 milyar 125 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti.
Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...
Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar... Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar... Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 10 milyar 272 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi (“Yatırım” kalemi), 2018 Kasım ayında 651 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşti.


Raporda şu bilgiler verildi:

"Uluslararası doğrudan yatırım girişleri sermaye kaleminde yer alan ‘Yatırım’ kalemi 2018 yılında toplam 5 milyar 438 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. 5 milyar 438 milyon ABD Dolarının 1 milyar 554 milyon doları imalat sektöründen, 951 milyon doları ise mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen kaynaklanmıştır.

5 milyar 438 milyon ABD dolarının % 61,4’ü AB ülkeleri kaynaklıdır. 2018 Yılı Kasım ayında 344 adet uluslararası sermayeli şirket kurulmuş olup, 3 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.

2018 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle 6.549 adet şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde  6.644 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama ve ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir (Tablo 9). İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde imalatı birinci sırada yer almaktadır.

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde kayıtlı sermayesi 500.000 doların üzerinde olan 89 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 37 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyette bulunmaktadır.

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde kurulan 6.644 adet uluslar arası sermayeli şirketin 4.709 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 644 adedi AB ülkeleri, 416 adedi ise Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı şirketlerdir.

2018 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle 58.988 adet uluslar arası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 6.969 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. Toplamda 65.957 adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadır.

65.957 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu tekstil ürünleri imalatı ve makine ve teçhizat imalatı izlemektedir.

65.957 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ortaklı girişim sayısının 26.264 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 7.333 adet şirket ile birinci sırayı alırken, Almanya’yı İngiltere (3.137 adet) ve Hollanda (2.880 adet) izlemektedir.

65.957 adet uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına bakıldığında  İstanbul ilinin 40.542 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul ilini Antalya (5.561 adet), Ankara (3.153 adet) ve İzmir (2.646 adet) illeri takip etmektedir.

İstanbul ilinde faaliyette bulunan 40.542 adet uluslar arası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret (16.012 adet) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (7.044 adet) ve imalat sanayi (4.656 adet) sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir.

2018 Kasım ayında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 40 adet proje kapsamında yaklaşık 960,4 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılması öngörülmüştür. Böylece 2018 yılında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 301 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 9,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

301 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 232 adedi imalat, 47 adedi hizmetler ve 13 adedi madencilik, 5 adedi enerji ve 4 adedi tarım sektörlerinde düzenlenmiştir."

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