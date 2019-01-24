24 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:21İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:40
    • 15°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 100.873 0.73
  • Altın: 216,970 -0.38
  • Dolar: 5,2731 -0.33
  • Euro: 5,9805 -0.75

Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldi

»
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldi
Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldi Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldi Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldi

Ayrıntılar geliyor...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiBakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
"İşsizlik maaşı kaldırılsın""İşsizlik maaşı kaldırılsın"TOBB’un pazartesi günü düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası’nda bazı işverenler İşsizlik Fonu’nun kaldırılmasını, işsizlik maaşına son verilmesini istedi.
Kilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyorKilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyorTürkiye'nin en önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, kilogramı 1 liradan verilen Çin sazanı, balıkçıların yeni umudu oldu.
Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...2018 Yılı Kasım ayında 1 milyar 125 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti.
Köprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelirKöprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelirTürkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul coştu!Borsa İstanbul coştu!Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kazancıyla 99.737,52 puandan başlamasının ardından 100 bin barajını aştı.
  • Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu23 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
  • Bakan açıkladı! O ödemeler artırıldı22 Ocak 2019 Salı 11:35
  • Doların tansiyonu düştü22 Ocak 2019 Salı 09:11
  • Süveyş Kanalı resmen para bastı!22 Ocak 2019 Salı 09:10
  • KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu22 Ocak 2019 Salı 09:10
  • Korkutan kriz tahmini!22 Ocak 2019 Salı 08:58
  • Elektrik desteğinin devlete faturası22 Ocak 2019 Salı 08:55
  • Binlerce kişiye vergi iadesi müjdesi22 Ocak 2019 Salı 08:46
  • Elektrik desteğinin tarihi belli oldu!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:22
  • MHP'li Yönter: Uzman çavuşlara kadro geliyor21 Ocak 2019 Pazartesi 09:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri