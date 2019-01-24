24 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:21İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:40
    • 16°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 100.952 0.81
  • Altın: 217,110 -0.32
  • Dolar: 5,2753 -0.28
  • Euro: 5,9834 -0.70

Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisi

»
GİMAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, market ürünlerinin yüzde 40'ının ithal edildiğini belirterek, "Temel tüketim malları olan gıda ve temizlik malzemelerinde gümrük vergilerinin sıfırlanması fiyatların düşmesini sağlar." dedi.
Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisi
Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisi Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisi Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisi

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, AA muhabirine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini dile getirdiği market ürünlerinin fiyatlarındaki yüksekliği değerlendirdi.

GİMAT'ın Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük toptancı sitesi olduğunu dile getiren Kesimal, kısa süre önce hizmete açtıkları GİMAT Gross'un da Avrupa'nın en büyük marketi olduğunu söyledi. Kesimal, toptancı ve perakendeci olarak konunun iki ayağını da temsil ettiklerini bildirdi.

Perakende sektöründe yoğun bir rekabet olduğuna işaret eden Kesimal, "Marketler de fiyatlarını, aldıkları ürün fiyatına göre belirliyor. Aldığımız ürün fiyatlarına yüzde 15 ekliyoruz. Bunun yüzde 11-12'si işletme gideri, yüzde 3'ü de kar. İnanın 3-4 ay önceden aldığımız malın üzerine enflasyona bağlı artışları dahi eklemiyoruz. Kimse bindiği dalı kesmez. Bu sert rekabet ortamında kimse fahiş fiyata mal satma keyfiyetine giremez. Bu şekilde satarsa bileti kesecek olan yine vatandaştır, müşteridir. Perakendede fahiş fiyata satış yapanlar sahneden çekileceklerdir." diye konuştu.

Market ürünlerinin yüzde 40'ının ithal edildiğine dikkati çeken Kesimal, temel tüketim malları olan gıda ve temizlik malzemelerinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasını önerdi.

Kesimal, gümrük vergilerinin ayarlanmasıyla fiyatların düşmesinin mümkün olacağını vurgulayarak, "Soğan ve salça için gümrük vergileri kaldırıldı. Doğrudan vatandaşın mutfağına giren birçok tarım ürününde ithalat vergileri sıfırlanarak fiyatlar aşağı çekilebiliyor. Gümrük vergileri ya sıfırlanır ya da sıfıra yakın noktaya çekilirse fiyatları aşağı çekmek mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

"Büyük ölçekli ithalatçılar uyarılmalı"

Toptancıların da ağır rekabet şartlarında karlarını minimize ettiğini dile getiren Kesimal, şunları kaydetti:

"Hatta biz biraz freni patlatıyoruz. İnanın işletme giderlerini karşılayamayacak karlılıkla iş yapan, sıkıntı içinde müesseseler var. Toptancılar da aldığı ürünün üzerine yüzde 1-2 kar ekliyor. Biz de büyük ithalatçı ve üreticilerden aldığımız malın üzerine koyuyoruz. Marketçiler hedef alınıyor ancak karlarını minimize ettiler. Son noktaya kadar özveri gösterip fiyatları artırmamaya çalışıyoruz. Burada büyük ölçekli ithalatçı firmaların ve sanayicilerin uyarılması gerekiyor. Marketlere mal satanlar da büyük montanlı tedarikçi ve gruplar. Ellerinde de büyük stokları var. Gıdada, deterjanda büyük aktörler belli. Marketlerin de durumu iyi değil, konkordato ilan edenler var. Gümrük vergilerinin indirilmesiyle fiyatlar doğrudan aşağı çekilir. Bu enflasyonu da aşağı çeker diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde iletilmesi lazım."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisiMarketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisiGİMAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, market ürünlerinin yüzde 40'ının ithal edildiğini belirterek, "Temel tüketim malları olan gıda ve temizlik malzemelerinde gümrük vergilerinin sıfırlanması fiyatların düşmesini sağlar." dedi.
Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiBakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
"İşsizlik maaşı kaldırılsın""İşsizlik maaşı kaldırılsın"TOBB’un pazartesi günü düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası’nda bazı işverenler İşsizlik Fonu’nun kaldırılmasını, işsizlik maaşına son verilmesini istedi.
Kilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyorKilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyorTürkiye'nin en önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, kilogramı 1 liradan verilen Çin sazanı, balıkçıların yeni umudu oldu.
Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...2018 Yılı Kasım ayında 1 milyar 125 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti.
Köprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelirKöprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelirTürkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 liraya yükseldi.
  • Borsa İstanbul coştu!23 Ocak 2019 Çarşamba 11:42
  • Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu23 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
  • Bakan açıkladı! O ödemeler artırıldı22 Ocak 2019 Salı 11:35
  • Doların tansiyonu düştü22 Ocak 2019 Salı 09:11
  • Süveyş Kanalı resmen para bastı!22 Ocak 2019 Salı 09:10
  • KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu22 Ocak 2019 Salı 09:10
  • Korkutan kriz tahmini!22 Ocak 2019 Salı 08:58
  • Elektrik desteğinin devlete faturası22 Ocak 2019 Salı 08:55
  • Binlerce kişiye vergi iadesi müjdesi22 Ocak 2019 Salı 08:46
  • Elektrik desteğinin tarihi belli oldu!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri